Пн, 10.01.2022
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Валия Грундане, пенсионерка
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Путин неправильно назвал президента Казахстана - тот промолчал

ФОТО: Yevgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Владимир Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку президенту Казахстана, но назвал его неправильно. Об этом сообщает портал "Медуза".

Нынешнего президента Казахстана зовут Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, а Путин посочувствовал "Кемелу Жомартовичу", который столкнулся с "беспрецедентным вызовом безопасности".

Сам Токаев, который присутствовал на заседании, не поправил президента России и в целом не отреагировал на путаницу с именем.

Напомним, что в 2019 году Путин, говоря о смене президента Казахстана, назвал Назарбаева по имени-отчеству - Нурсултан Абишевич, а Токаева - просто "новым президентом".


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