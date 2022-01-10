Путин неправильно назвал президента Казахстана - тот промолчал
Владимир Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку президенту Казахстана, но назвал его неправильно. Об этом сообщает портал "Медуза".
Владимир Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку президенту Казахстана, но назвал его неправильно. Об этом сообщает портал "Медуза".
Нынешнего президента Казахстана зовут Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, а Путин посочувствовал "Кемелу Жомартовичу", который столкнулся с "беспрецедентным вызовом безопасности".
Сам Токаев, который присутствовал на заседании, не поправил президента России и в целом не отреагировал на путаницу с именем.
Напомним, что в 2019 году Путин, говоря о смене президента Казахстана, назвал Назарбаева по имени-отчеству - Нурсултан Абишевич, а Токаева - просто "новым президентом".