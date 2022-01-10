Пуце: новых Covid-ограничений в ближайшее время не предвидится

По его словам, исполнились прежние прогнозы о росте заболеваемости и незначительном увеличении числа госпитализированных пациентов с Covid-19.

В то же время есть и благоприятные новости о том, что среди заразившихся омикрон-штаммом меньше людей с тяжелым течением заболевания. Бороться с болезнью помогает также факт вакцинации или бустерной вакцинации от Covid-19, напомнил политик.

Пуце призвал людей делать бустерную прививку, а также первичную прививку тем, кто еще этого не сделал.

Министр образования Анита Муйжниеце считает, что, если в будущем будут введены дополнительные ограничения, следует позаботиться о том, чтобы они не были более строгими, чем в Литве и Эстонии.