Скончался председатель Европарламента Давид Сассоли
Утром во вторник в больнице в Италии скончался председатель Европарламента Давид Сассоли, сообщил в Twitter его пресс-представитель Роберто Куилло, пишет AFP.
Утром во вторник в больнице в Италии скончался председатель Европарламента Давид Сассоли, сообщил в Twitter его пресс-представитель Роберто Куилло, пишет AFP.
"Давид Сассоли скончался 11 января в 1:15 в больнице в Авиано, Италия, куда был госпитализирован. Время и место похорон будет сообщено в ближайшие часы", - указал пресс-представитель.
В понедельник сообщалось, что Сассоли помещен в больницу в Италии из-за осложнений, вызванных нарушением работы иммунной системы. Он находился в больнице с 26 декабря.
Представитель Сассоли рассказал, что из-за иммунной дисфункции у председателя Еврокомиссии возникли серьезные осложнения, поэтому потребовалась его госпитализация.
В сентябре 65-летний Сассоли тяжело заболел пневмонией и его пришлось госпитализировать. После этого он вернулся в Италию, чтобы поправить здоровье, однако процесс затянулся, поэтому какое-то время он не мог исполнять свои обязанности.
Сассоли родился 30 мая 1956 года во Флоренции, по образованию политолог. До прихода в политику работал журналистом. В 2009-м стал депутатом Европарламента от Демократической партии Италии. В 2014 году был переизбран во второй раз, в том же году занял пост вице-председателя Европарламента. Весной 2019-го был снова переизбран, а летом стал уже спикером Европарламента. У него остались двое детей.