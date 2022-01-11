Скончался председатель Европарламента Давид Сассоли

"Давид Сассоли скончался 11 января в 1:15 в больнице в Авиано, Италия, куда был госпитализирован. Время и место похорон будет сообщено в ближайшие часы", - указал пресс-представитель.

В понедельник сообщалось, что Сассоли помещен в больницу в Италии из-за осложнений, вызванных нарушением работы иммунной системы. Он находился в больнице с 26 декабря.

Представитель Сассоли рассказал, что из-за иммунной дисфункции у председателя Еврокомиссии возникли серьезные осложнения, поэтому потребовалась его госпитализация.

В сентябре 65-летний Сассоли тяжело заболел пневмонией и его пришлось госпитализировать. После этого он вернулся в Италию, чтобы поправить здоровье, однако процесс затянулся, поэтому какое-то время он не мог исполнять свои обязанности.