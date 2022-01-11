Известно, когда может быть готова вакцина Pfizer против омикрон-штамма
Вакцина американской фармацевтической компании Pfizer против омикрон-штамма коронавируса может быть готова в марте, сообщил в понедельник руководитель предприятия Альберт Бурла.
Вакцина американской фармацевтической компании Pfizer против омикрон-штамма коронавируса может быть готова в марте, сообщил в понедельник руководитель предприятия Альберт Бурла.
В интервью CNBC Бурла рассказал, что вакцина будет готова в марте, однако добавил, что он не знает, как она будет использоваться.
Он указал, что нынешний режим с двумя дозами вакцины против Covid-19 и бустерной вакцинацией обеспечил "разумную защиту" против серьезного заболевания омикрон-штаммом.
В свою очередь глава американской компании по производству вакциy Moderna Стефан Бансель в интервью CNBC сообщил, что Moderna работает над бустерной вакциной, которая будет направлена именно против омикрона и других штаммов.
Эта вакцина может быть готова осенью 2020 года.
"Мы обсуждали с лидерами общественного здоровья по всему миру, чтобы решить, какова наилучшая стратегия для потенциальной бустерной вакцинации осенью 2022 года", - скала Бансель.
Он указал, что вирус нужно стараться опередить, а не гнаться за ним.