Известно, когда может быть готова вакцина Pfizer против омикрон-штамма

В интервью CNBC Бурла рассказал, что вакцина будет готова в марте, однако добавил, что он не знает, как она будет использоваться.

Он указал, что нынешний режим с двумя дозами вакцины против Covid-19 и бустерной вакцинацией обеспечил "разумную защиту" против серьезного заболевания омикрон-штаммом.

В свою очередь глава американской компании по производству вакциy Moderna Стефан Бансель в интервью CNBC сообщил, что Moderna работает над бустерной вакциной, которая будет направлена именно против омикрона и других штаммов.

Эта вакцина может быть готова осенью 2020 года.

"Мы обсуждали с лидерами общественного здоровья по всему миру, чтобы решить, какова наилучшая стратегия для потенциальной бустерной вакцинации осенью 2022 года", - скала Бансель.