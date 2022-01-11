Вт, 11.01.2022
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Эммануэль Макрон, президент Франции

Известно, когда может быть готова вакцина Pfizer против омикрон-штамма

Вакцинация в Израиле. ФОТО: Jack Guez

Вакцина американской фармацевтической компании Pfizer против омикрон-штамма коронавируса может быть готова в марте, сообщил в понедельник руководитель предприятия Альберт Бурла.

В интервью CNBC Бурла рассказал, что вакцина будет готова в марте, однако добавил, что он не знает, как она будет использоваться.

Он указал, что нынешний режим с двумя дозами вакцины против Covid-19 и бустерной вакцинацией обеспечил "разумную защиту" против серьезного заболевания омикрон-штаммом.

В свою очередь глава американской компании по производству вакциy Moderna Стефан Бансель в интервью CNBC сообщил, что Moderna работает над бустерной вакциной, которая будет направлена именно против омикрона и других штаммов.

Эта вакцина может быть готова осенью 2020 года.

"Мы обсуждали с лидерами общественного здоровья по всему миру, чтобы решить, какова наилучшая стратегия для потенциальной бустерной вакцинации осенью 2022 года", - скала Бансель.

Он указал, что вирус нужно стараться опередить, а не гнаться за ним.


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