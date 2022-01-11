Что делать, если за вами следит или пристает подозрительный человек? Отвечает Госполиция

Латышка в соцсети Twitter поделилась историей, когда за границей в поезде она столкнулась с подозрительным мужчиной, который оказывал ей внимание не самым приятным образом. Портал Apollo поговорил с Государственной полицией, чтобы выяснить, как действовать в данной ситуации в Латвии.

Женщина в своей записи рассказала, что в поезде некий подозрительного вида мужчина непрерывно смотрел на нее, а также несколько раз пытался завязать с ней разговор, несмотря на то, что она отказывалась отвечать.

Хотя женщина и перешла в другой вагон, мужчина последовал за ней, поэтому до того, как выйти на своей остановке, она подошла к пожилой паре, которая предложила ее проводить. Она надеялась, что мужчина потеряет интерес и прекратит преследовать ее, однако этого не произошло.

Небольшая группа в том же составе продолжила путь, пока не встретила на улице полицейских и не рассказала им о происходящем. Увидев правоохранителей, мужчина бросился бежать, а один из полицейских - за ним. Второй правоохранитель предложил вызвать девушке такси, она отказалась, тогда он проводил ее до метро.

Портал Apollo поинтересовался в Государственной полиции, что делать, если житель Латвии оказался в подобной ситуации.

Если появляются опасения за свою безопасность, полиция призывает обратиться за помощью к контролеру. В случае необходимости он даст сигнал машинисту, который оперативно сообщит обо всем в полицию.

"Следует помнить, что в данной ситуации, позвонив в полицию, важно назвать маршрут, по которому следует лицо, остановку, на которой он планирует сойти с поезда, а также подробно описать внешность и поведение подозреваемого".

Если при передвижении по поезду подозрительное лицо продолжает следовать за вами и нужная вам остановка на отшибе или плохо освещена, то лучше продолжить поездку.

После выяснения обстоятельств происшествия полиция во время телефонного разговора даст указания, как лицу действовать в данной ситуации. Если пострадавший до звонка в полицию не обратился контролеру за помощью, то полиция призовет это сделать.

Полиция призывает также окружающих не оставаться равнодушными и обращаться к человеку, чья безопасность находится под угрозой при обнаружении подозрительной ситуации. Начинать общение с подозрительной личностью не стоит, чтобы это не переросло в конфликт.

Пострадавший будет чувствовать себя в большей безопасности, ощущая поддержку окружающих. Можно также попросить поменяться местами или вместе связаться с контролером поезда. После оценки ситуации кто-то из присутствующих пассажиров также может сообщить о происходящем в полицию.

Выяснив маршрут поездки, полиция согласовывает со звонившим остановку, на которой пострадавший должен сойти с поезда, чтобы стражи порядка могли приехать туда и выяснить обстоятельства происшествия.

Правоохранительные органы проверят личность подозреваемого и при необходимости зафиксируют событие как информацию о риске. Полиция также запишет личные данные осведомителя, чтобы убедиться, что человек благополучно доберется до места назначения.