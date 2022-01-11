Вт, 11.01.2022
Что касается невакцинированных, я действительно хочу создать им трудности. И мы продолжим это делать до конца. Это стратегия Эммануэль Макрон, президент Франции
Эммануэль Макрон, президент Франции

Ни суп, ни кофе: что нельзя "отдавать" канализации?

ФОТО: shutterstock.com

Кажется, что всегда можно смыть то, что долго не может находиться в мусорном ведре. Например, влажная кофейная гуща или остатки супа. Правда, все это рано или поздно приводит к засорам канализации и экологическим проблемам.

Масло

Хотя масло и жидкое, оно остается на стенках трубы и после затвердевания может стать причиной засора.

Со временем масло затвердевает, образуя жировые отложения, что увеличивает риск разрыва трубы. В основном это приводит к затоплению подвала неприятной жидкостью. Чтобы утилизировать масло, его необходимо слить в пакет или бутылку, а затем выбросить в контейнер для отходов. Это намного дешевле, чем новый ремонт.

Кофейная гуща

Несмотря на свой небольшой размер и мягкую текстуру, кофейная гуща является одним из основных засорителей сразу после масла. Она также оседает на трубах и вызывает засоры. Поэтому кофейную гущу лучше утилизировать. Ее также можно использовать в качестве удобрения для различных растений.

Пищевые отходы

Трубы не предназначены для "сбора" твердых или даже мягких пищевых отходов. Невыполнение этого требования может ускорить износ труб и доставить массу проблем не только вам, но и вашим соседям. Например, макароны и рис прилипают к стенкам труб и превращаются в липкую массу, не позволяющую воде свободно течь.


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