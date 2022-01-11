В Индии мужчина получил как минимум восемь прививок от Covid-19
По словам представителя здравоохранения, в прошлом году некий мужчина в Индии получил как минимум восемь прививок от Covid-19.
По словам представителя здравоохранения, в прошлом году некий мужчина в Индии получил как минимум восемь прививок от Covid-19.
Британская телекомпания BBC сообщает, что 65-летний Брахмдео Мандал получил 11 вакцин против коронавируса в штате Бихар. Бывший почтальон утверждал, что вакцины помогли ему облегчить боль и улучшить здоровье. Мандал сказал, что после вакцинации у него не было осложнений.
Пенсионера остановили после того, как Мандал, по его словам, на прошлой неделе получил 12-ую дозу.
Была начата проверка, как мужчине удалось получить так много доз вакцины.
"Мы получили доказательства, что Мандал получил восемь прививок от Covid-19 в четырех разных местах", - подтвердил Би-би-си хирург Амарендра Пратап Шахи.
В Индии вакцинация началась 16 января 2020 года, там использовались наиболее широко используемые местные вакцины, Covisield и Covaxin. Интервал между прививками составляет от 12 до 16 недель и от четырех до шести недель.
Во время расследования выяснилось, что Мандал в течение дня с получасовым интервалом получил две дозы вакцины. Каждое из этих действий зарегистрировано в системе.
"Мы очень озадачены, что произошло нечто подобное. Мы проверим, не было ли халатности со стороны персонала", - сказал Шахи.
По словам специалиста Би-би-си по общественному здравоохранению Чандраканта Лахари, единственный способ сделать это - поздно поместить в систему данные о вакцинации. Правда, добавил он, непонятно, как никто этого не заметил.
Сам Мандал утверждает, что в период с февраля по декабрь прошлого года получил 11 доз вакцины. Он рассказал, что был в нескольких центрах вакцинации, где для получения вакцин использовал разные личности.