Беременная: Почему инфлюенсеру можно идти на УЗИ с мужем, а мне нет?

Находящаяся на восьмом месяце беременности Зита (имя изменено) обратилась к Bez Tabu, так как в Instagram заметила записи Элины Дидрихсоне, где она сообщала, что на обследования отправляется вместе со своим мужчиной.

"У меня появился вопрос, как на самом деле - можно или нельзя? Мой муж очень хочет идти, но ему не разрешают. Мне только разрешили снимать видео и делать фотографии во время обследования, чтобы показать. Это все, что мы получили".

Дидрихсоне не рассказала своим подписчикам, какую клинику посещала. Также она не согласилась встретиться с журналистами программы Bez Tabu.

Элина Дидрихсоне о беременности рассказала публично: "Свой ход беременности не хочу обсуждать на вашей передаче, с которой у меня есть опыт: говорите неправду. Узнав о вас как о личности, определенно не хочу вести разговор".

Врач Детской клинической университетской больницы Дана Исарова программе отметила, что правила больницы в настоящее время запрещают приходить на обследования в сопровождении кого-либо.

"С точки зрения контроля инфекции нужно обеспечивать несколько мер предосторожности. Одна из них - не толпиться, а также соблюдать дистанцию.

В больнице так, как есть, мы не можем это изменить. Есть отдельные места, где мы не можем обеспечить дистанцию для всех пациентов.

Мы не требуем проведения теста на ковид для амбулаторных услуг, поэтому просим людей приходить незадолго до получения услуги и не брать с собой сопровождающих. На самом деле хорошо, что сейчас коридоры пустые - значит, у людей не будет времени и места собраться. Правила одинаковы во всех корпусах, мы не создаем разные правила для разных помещений, - объясняет Дана Исарова.