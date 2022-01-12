Ср, 12.01.2022
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Погранохрана хочет продлить ЧС на границе еще на три месяца

Временное заграждение из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) предложит продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью на три месяца, сообщил сегодня утром в передаче LTV "Утренняя панорама" начальник ГПО Гунтис Пуятс.

По его словам, чрезвычайную ситуацию следует продлить, чтобы сохранить существующие инструменты для сдерживания незаконных пересечений границы. Если ситуация на границе улучшится, ЧС может закончиться досрочно.

Начальник пограничной охраны напомнил, что с 13 декабря Латвия столкнулась с большей волной нелегальной миграции, когда в Латвию каждый день пытались попасть в среднем 40-50 человек, в то время как ситуация в Литве и Польше улучшилась. По мнению Пуятса, белорусская сторона, вероятно, ищет самое слабое место на границе с Евросоюзом, куда направить свою гибридную атаку, но, как считает начальник ГПО, выбор Латвии - неправильный, поскольку ни одна группа мигрантов до сих пор в страну не проникла.

Сдерживая мигрантов, пограничники, в частности, обращаются к этим людям и объясняют ситуацию. В свою очередь, группы людей, уже проникшие в Латвию, задерживаются и возвращаются в Белоруссию.

В ходе переговоров с мигрантами пограничники выяснили, что их привезли к латвийской границе с польско-литовской границы.

Пуятс сообщил, что в этом году по гуманитарным причинам в Латвию было допущено десять человек, в том числе двое вчера. Большинство допущенных обращаются за возможностью вернуться на родину - в Ирак.

Как сообщалось, с момента введения чрезвычайного положения около 100 человек было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях с 11 августа по 10 ноября прошлого года, а позже продлило ее до 10 февраля этого года.


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