Погранохрана хочет продлить режим ЧС на границе еще на три месяца

По его словам, режим чрезвычайной ситуации следует продлить, чтобы сохранить существующие инструменты для сдерживания незаконного пересечения границы. Если ситуация на границе улучшится, режим ЧС может завершиться досрочно.

Начальник пограничной охраны напомнил, что с 13 декабря Латвия столкнулась с большей волной нелегальной миграции, когда в Латвию каждый день пытались попасть в среднем 40-50 человек, в то время как ситуация в Литве и Польше улучшилась. По мнению Пуятса, белорусская сторона, вероятно, ищет самое слабое место на границе с Евросоюзом, куда направить свою гибридную атаку, но, как считает начальник ГПО, выбор Латвии - неправильный, поскольку ни одна группа мигрантов до сих пор в страну не проникла.

Сдерживая мигрантов, пограничники, в частности, обращаются к этим людям и объясняют ситуацию. В свою очередь, группы людей, уже проникшие в Латвию, задерживаются и возвращаются в Беларусь.

В ходе переговоров с мигрантами пограничники выяснили, что их привезли к латвийской границе с польско-литовской границы.

Пуятс сообщил, что в этом году по гуманитарным причинам в Латвию были допущены десять человек, в том числе двое вчера. Большинство допущенных обращаются за возможностью вернуться на родину - в Ирак.

Как сообщалось, с момента введения режима чрезвычайной ситуации около 100 человек было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.