Ушла на свидание и не вернулась. В Риге три ребенка "выживали" в квартире четыре дня

Утром мужчина из противоположного дома заметил, что из окна пятого этажа в доме по адресу: улица Межрозишу, 43, вылез ребенок, и сразу же позвонил оперативным службам. Сотрудники полиции самоуправления пришли по адресу, но дверь квартиры была закрыта и никто не мог ее открыть. Полицейским через дверь удалось поговорить с тремя маленькими детьми.

"На вопрос о том, где находятся мама или папа, дети ответили, что папа (у которого имеется инвалидность) после употребления алкоголя лежит и не двигается, а мама четыре дня назад ушла на свидание и не вернулась домой", - рассказали в полиции.

Были вызваны сотрудники Госполиции, а также пожарные, которые помогли вскрыть двери, и, конечно, медики. В квартире стало ясно, что отец детей находится в крепком алкогольном опьянении и ему самому нужен постоянный уход. Этим как раз и занималась его жена.

Детям, находившимся в квартире, два, пять и семь лет. Как сообщили в полиции, женщина не первый раз попадает в поле зрения Сиротского суда, и уже несколько детей были у нее отняты.

"Все эти четыре дня дети провели в таком "полуголоде". Они нашли в холодильнике замороженные полуфабрикаты, которые и грызли. На данный момент полицейские приняли решение не возвращать детей в семью, с которой работу продолжат и полиция, и Сиротский суд", - указали в полиции.

К мужчине также как можно скорее был направлен сотрудник службы опеки.