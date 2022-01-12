Дело о краже пушки в Екабпилсе: прокуратура предъявила обвинения

Одному лицу предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона - порча деревьев в парке и осквернение могилы с кражей установленного на ней памятника, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

В прокуратуре подтвердили, что пушку найти не удалось. Что касается пушки, то никто не заявил о себе как потерпевший, а по делу о порче деревьев статус потерпевшего имеет Екабпилсская дума.

Уголовный закон за повреждение деревьев в парке предусматривает лишение свободы до трех лет, принудительные работы или штраф. Осквернение могилы наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом.

76,2-миллиметровая дивизионная пушка "ЗИС-3" без лафета, установленная на могиле воинов cоветской армии, павших в Великой Отечественной войне, была демонтирована 24 февраля 2021 года в 2 часа ночи. Пушку вывезли из города и бросили в Даугаву.

Во время кражи пушки были повреждены три дерева, в результате чего Екабпилсскому городскому самоуправлению причинен материальный ущерб в размере 287,54 евро.

Правоохранители установили предполагаемого виновника, а мужчина 1970 года рождения признался в совершенных действиях.

Мемориал в Екабпилсе был открыт в 1976 году. Он посвящен памяти девяти советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими войсками. Пушку установили на могиле офицеров Советской Армии и латышского стрелкового корпуса, погибших на войне.

Как ранее заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис, пушка не является собственностью самоуправления и не находится на его балансе, поэтому самоуправление не участвует в ее поиске. Кроме того, самоуправлению неизвестно, где она находится после кражи.

Рагайнис добавил, что группа энтузиастов просканировала Даугаву, но не нашла в реке украденную пушку.