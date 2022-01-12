Прокуратура запретила Адамсонсу исполнять обязанности депутата

5 января была внесена залоговая сумма в 30 000 евро и Адамсонс был освобожден из заключения.

Теперь прокурор установил дополнительные меры пресечения, связанные с обязанностью обвиняемого сообщать об изменении места жительства, запретом приближаться к определенному лицу, запрету на определенный род занятий и запретом без разрешения покидать территорию Латвии, сообщили в прокуратуре.

В связи с запретом на определенный род занятий, заявляется, что на время расследования и суда Адамсонс не имеет права исполнять обязанности депутата 13-го Сейма, в том числе, занимать должность члена комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Напомним, что выборы в 14-й Сейм состоятся уже этой осенью, а срок передачи дела в суд пока не известен.