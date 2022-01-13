Хлебникову выписали, но домой она вернуться не может

По ее словам, они выписали ее при условии, что она будет соблюдать все предписания.

"Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры", - призналась она.

Комната звезды сильно пострадала при пожаре, там пока еще не сделан ремонт. Во время тушения были залиты и другие комнаты, их тоже необходимо привести в порядок. Ранее Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры.

"Спасибо вам всем, что поддерживали меня на протяжении этих нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, который помогал и продолжает помогать мне финансово", - сказала Марина.

Напомним, вечером 18 ноября певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Она находилась в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.