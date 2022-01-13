Хлебникову выписали, но домой она вернуться не может
56-летняя Марина Хлебникова рассказала о том, что лечащий врач отпустил ее домой, но в ее собственной квартире пока невозможно находиться. Жить пока она будет у друзей. Об этом пишет StarHit.ru.
56-летняя Марина Хлебникова рассказала о том, что лечащий врач отпустил ее домой, но в ее собственной квартире пока невозможно находиться. Жить пока она будет у друзей. Об этом пишет StarHit.ru.
По ее словам, они выписали ее при условии, что она будет соблюдать все предписания.
"Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры", - призналась она.
Комната звезды сильно пострадала при пожаре, там пока еще не сделан ремонт. Во время тушения были залиты и другие комнаты, их тоже необходимо привести в порядок. Ранее Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры.
"Спасибо вам всем, что поддерживали меня на протяжении этих нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, который помогал и продолжает помогать мне финансово", - сказала Марина.
Напомним, вечером 18 ноября певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Она находилась в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Спасатели обнаружили артистку у окна трехуровневых апартаментов без сознания. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был потушен оперативно.