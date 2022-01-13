Чт, 13.01.2022
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Омикрон и ложноотрицательные тесты на антиген - есть ли основание для тревоги?

ФОТО: Shutterstock

Новый омикрон-штамм коронавируса уже доминирует не только в других странах мира, но и в Латвии. На этой неделе появились новости о том, что у омикрона - повышенная вероятность показывать ложноотрицательный тест на Covid-19. Об этом постоянно сообщают люди, например, в Twitter. Есть ли основания для тревоги относительно того, что ложноотрицательные тесты могут привести к еще большей волне заболеваемости?

В соцсетях можно найти множество рассказов об омикроне и тестировании в домашних условиях. Пользователь Twitter Жанете поделилась своим опытом: "Жизнь с омикроном. У вакцинированных родителей пара дней простуды/неудобств и все. У невакцинированного семилетки тяжелее - непрерывная температура и ужасный кашель".

На вопрос о симптомах Жанете говорит, что они проявились очень быстро. Сразу же поднялась температура, ломило кости, болела голова и не было сил. Вскоре появились и классические симптомы - кашель и насморк. Вместе с мужем они решили сделать тесты. Важно то, что это были тесты на антиген не через нос, а через рот. У Жанете тест сразу показал положительный результат, у мужа - отрицательный. Спустя пару дней, незадолго до похода на лабораторный тест, муж решил сдать тест на антиген через рот еще раз. На этот раз результат был положительным. Жанете добавила, что вакцинировалась семь месяцев назад. Бустерную вакцину она не получила.

В свою очередь пользователь Twitter Лаура поделилась ходом болезни мужа, который в середине декабря получил бустер.

1 января был контакт с зараженным, и 4 января уже появились симптомы - боль в горле, насморк и усталость.

Тест на антиген через рот сразу же был положительным, так как она прочитала, что в случае омикрона образец лучше брать сначала из горла. У мужа болезнь протекала легко, без температуры. Уже на четвертый день все было в пределах нормы.

Однако другие пользователи Twitter указывают, что тесты на антиген через нос заражение Covid-19 не показали, а сделанный потом лабораторный тест был положительным. Руководитель Национальной референтной лаборатории Восточной больницы (RAKUS) Сергей Никишин ранее в интервью LTV сказал, что исследования на животных показали - омикрон оказывает меньшее давление вируса, поэтому важно то,

что эта коронавирусная мутация размножается больше в горле и слюне и меньше - в полости носа.

Это стоит принять во внимание при разработке дальнейших рекомендаций и политики тестирования.

Агентство Reuters сообщило: отдельные ученые указали,

что люди могут переносить омикрон-штамм, когда он заразил горло и слюну, - еще до того, как вирус достиг носа.

Поэтому считается, что тесты на антиген, сделанные через нос, на начальной стадии заражения присутствия вируса могут не показать.

Проведенное недавно в США небольшое исследование это мнение подтверждает. Слюнные ПЦР-тесты 29 зараженных омикроном людей, проверенные в лаборатории, обнаружили вирус в среднем за три дня до того, как его наличие показали образцы экспресс-тестов через нос.

Это свидетельствует и о том, что обычно у экспресс-тестов меньшая чувствительность, чем у обработанных в лаборатории ПЦР-тестов. Экспресс-тесты могут показать больше отрицательных результатов. Однако по-прежнему считается, что тесты на антиген - сильное средство в борьбе с пандемией.

Это подтверждает и Министерство здравоохранения. Минздрав утверждает - несмотря на то, что точность экспресс-тестов ниже, чем у ПЦР-тестов, которые проверяются в лабораториях, их польза при высокой заболеваемости превышает риск.

"Тесты на антиген по-прежнему являются важной составляющей политики тестирования, и сейчас они - наилучшая альтернатива, принимая во внимание мощности лабораторий и нынешнее высокое распространение заболеваемости", - пояснили в министерстве.

Минздрав добавляет, что лаборатории, например, проводить тестирование школьников трижды в неделю не могут, в свою очередь, при помощи экспресс-тестов можно установить случаи заболевания. Это позволяет проводить целенаправленные проверки и избежать дальнейшего распространения заболевания в коллективах. Однако в то же время специалистам необходимо оценить, не нужно ли изменить нынешние рекомендации взятия образцов.

Как пояснил ранее эпидемиолог Юрий Перевощиков, "информация SPKC свидетельствует о том, что

тестирование дает дополнительную гарантию, даже если все тесты будут сделаны неправильно. Есть значительная часть тестов на антиген, позволяющих констатировать, что ребенок или педагог заражен Covid-19.

И все это происходит именно в период, когда тест показывает максимальную заразность и максимальную опасность".

Он также добавил, что не исключен и ложноотрицательный результат теста на антиген, который вирус может и не увидеть. Поэтому эпидемиолог напоминает: важно помнить, что если есть симптомы - остаемся дома.

Если есть симптомы, а домашний тест показал отрицательный результат, все равно остаемся дома и потом делаем настоящий тест.

Наибольшие опасения Перевощикова относительно самотестирования детей связаны с тем, при каком надзоре сделан тест. "Рекомендуем делать тесты под надзором того, кто знает, как делать экспресс-тесты, и делать это по инструкции. Особенно это относится к детям", - отметил он и добавил, что

результат теста может зависеть не только от качества самого теста и воздействия на вирус омикрона, но и от того, как тест сделан.

11 января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в течение двух ближайших месяцев более половины жителей Европы, вероятно, заболеют омикрон-штаммом коронавируса, если вирус продолжит распространяться нынешним темпом.

Быстрое распространение омикрона в Латвии мы наблюдаем уже сейчас и увидим в ближайшие месяцы или даже недели. Однако уже сейчас ясно - омикрон набирает обороты.


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