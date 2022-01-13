Омикрон и ложноотрицательные тесты на антиген - есть ли основание для тревоги?

1 января был контакт с зараженным, и 4 января уже появились симптомы - боль в горле, насморк и усталость.

Тест на антиген через рот сразу же был положительным, так как она прочитала, что в случае омикрона образец лучше брать сначала из горла. У мужа болезнь протекала легко, без температуры. Уже на четвертый день все было в пределах нормы.

Однако другие пользователи Twitter указывают, что тесты на антиген через нос заражение Covid-19 не показали, а сделанный потом лабораторный тест был положительным. Руководитель Национальной референтной лаборатории Восточной больницы (RAKUS) Сергей Никишин ранее в интервью LTV сказал, что исследования на животных показали - омикрон оказывает меньшее давление вируса, поэтому важно то,

что эта коронавирусная мутация размножается больше в горле и слюне и меньше - в полости носа.

Это стоит принять во внимание при разработке дальнейших рекомендаций и политики тестирования.

Агентство Reuters сообщило: отдельные ученые указали,

что люди могут переносить омикрон-штамм, когда он заразил горло и слюну, - еще до того, как вирус достиг носа.

Поэтому считается, что тесты на антиген, сделанные через нос, на начальной стадии заражения присутствия вируса могут не показать.

Проведенное недавно в США небольшое исследование это мнение подтверждает. Слюнные ПЦР-тесты 29 зараженных омикроном людей, проверенные в лаборатории, обнаружили вирус в среднем за три дня до того, как его наличие показали образцы экспресс-тестов через нос.

Это свидетельствует и о том, что обычно у экспресс-тестов меньшая чувствительность, чем у обработанных в лаборатории ПЦР-тестов. Экспресс-тесты могут показать больше отрицательных результатов. Однако по-прежнему считается, что тесты на антиген - сильное средство в борьбе с пандемией.

Это подтверждает и Министерство здравоохранения. Минздрав утверждает - несмотря на то, что точность экспресс-тестов ниже, чем у ПЦР-тестов, которые проверяются в лабораториях, их польза при высокой заболеваемости превышает риск.

"Тесты на антиген по-прежнему являются важной составляющей политики тестирования, и сейчас они - наилучшая альтернатива, принимая во внимание мощности лабораторий и нынешнее высокое распространение заболеваемости", - пояснили в министерстве.

Минздрав добавляет, что лаборатории, например, проводить тестирование школьников трижды в неделю не могут, в свою очередь, при помощи экспресс-тестов можно установить случаи заболевания. Это позволяет проводить целенаправленные проверки и избежать дальнейшего распространения заболевания в коллективах. Однако в то же время специалистам необходимо оценить, не нужно ли изменить нынешние рекомендации взятия образцов.

Как пояснил ранее эпидемиолог Юрий Перевощиков, "информация SPKC свидетельствует о том, что

тестирование дает дополнительную гарантию, даже если все тесты будут сделаны неправильно. Есть значительная часть тестов на антиген, позволяющих констатировать, что ребенок или педагог заражен Covid-19.

И все это происходит именно в период, когда тест показывает максимальную заразность и максимальную опасность".

Он также добавил, что не исключен и ложноотрицательный результат теста на антиген, который вирус может и не увидеть. Поэтому эпидемиолог напоминает: важно помнить, что если есть симптомы - остаемся дома.

Если есть симптомы, а домашний тест показал отрицательный результат, все равно остаемся дома и потом делаем настоящий тест.

Наибольшие опасения Перевощикова относительно самотестирования детей связаны с тем, при каком надзоре сделан тест. "Рекомендуем делать тесты под надзором того, кто знает, как делать экспресс-тесты, и делать это по инструкции. Особенно это относится к детям", - отметил он и добавил, что

результат теста может зависеть не только от качества самого теста и воздействия на вирус омикрона, но и от того, как тест сделан.

11 января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в течение двух ближайших месяцев более половины жителей Европы, вероятно, заболеют омикрон-штаммом коронавируса, если вирус продолжит распространяться нынешним темпом.