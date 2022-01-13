В Латвии поймана огромная редкая рыба из Азии - возможно, она попала к нам случайно

9 января кузнец, учитель физкультуры и тренер Гирт Лочмелис вытащил из Барты огромный улов - белую плосколобую длиной 84 сантиметра и весом 7785 килограммов.

"Точное место держится в тайне, в будущем подойти к реке уже точно не получится", - смеется рыбак.

Гирт допускает, что такая рыба могла быть единственной. "Не понимаю, откуда такая взялась. Мы говорили с рыболовами, что, вероятно, она приплыла из Литвы, потерялась. Как рыбак, я знаю виды рыб и ищу информацию в Интернете. Этот вид нетипичен для Латвии, это семейство карповых, которые обитают в естественной среде Азии", - сказал Лочмелис.

Для него эта рыба - рекордсмен: "Может и не самая длинная, а вот самая тяжелая - вполне. Щука чуть меньше ее".

Необычный экземпляр Гирт собирался "поцеловать и выбросить", но друзья-рыболовы сказали, что рыбу все-таки нужно попробовать.