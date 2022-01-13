Чт, 13.01.2022
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В Канаде суд запретил отцу-антиваксеру видеться с сыном

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Anishka Rozhkova

Суд в Квебеке (Канада) установил временный запрет видеться с 12-летним сыном местному жителю, который не cделал вакцину от Covid-19. Это первое подобное судебное решение в истории, пишет Snob со ссылкой на канадскую газету Le Devoir.

Решение вынесли в декабре, запрет будет действителен до начала февраля.

Суд счел, что в обычной ситуации ребенок должен видеться с отцом, однако в этом случае мужчина отказывается прививаться без серьезных причин и может заразить сына, а также свою бывшую супругу, ее мужа и двух маленьких детей.

12-летний мальчик, его мама и отчим вакцинированы, в свою очередь маленькие дети - нет. Дети не могут получить вакцину согласно возрасту. Данный факт стал решающим для судьи, который принимал решение.

Кроме того, судья подметил, что на заседании отец мальчика рассказывал о соблюдении всех мер безопасности, но в то же время в Facebook он выступал против них.

Snob также отмечает, что среди необычных судебных решений, связанных с пандемией Covid-19, была ситуация в Нидерландах. Там 12-летний мальчик добился вакцинации через суд, поскольку он хотел проводить время с умирающей бабушкой.


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