В Канаде суд запретил отцу-антиваксеру видеться с сыном

Решение вынесли в декабре, запрет будет действителен до начала февраля.

Суд счел, что в обычной ситуации ребенок должен видеться с отцом, однако в этом случае мужчина отказывается прививаться без серьезных причин и может заразить сына, а также свою бывшую супругу, ее мужа и двух маленьких детей.

12-летний мальчик, его мама и отчим вакцинированы, в свою очередь маленькие дети - нет. Дети не могут получить вакцину согласно возрасту. Данный факт стал решающим для судьи, который принимал решение.

Кроме того, судья подметил, что на заседании отец мальчика рассказывал о соблюдении всех мер безопасности, но в то же время в Facebook он выступал против них.