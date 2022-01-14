Фото ⟩ Активисты просят Павлютса уволить все управление Инспекции здравоохранения

Сегодня в 12 часов состоялся пикет у Министерства здравоохранения с призывом уволить Слокенбергу.

В последнее время особое внимание к работе Инспекции здравоохранения привлечено из-за дела Евгения Никифоренко, которого несколько пациенток обвиняют в сексуальном насилии.

"Хотя в инспекции начата одна или даже несколько служебных проверок и министр здравоохранения встретился с руководством инспекции, чтобы обсудить произошедшее, длительные нарушения в деятельности организации и высказывания руководителя Аниты Слокенберги в СМИ несовместимы с работой в государственном аппарате. В течение длительного времени игнорировались жалобы пациентов и скрывались доказательства, (...) это ясно показывает, что необходимо сменить руководство учреждения и переоформировать все учреждение", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Павлютс 10 января встретился со Слокенбергой и заявил, что надо обеспечить реальную, а не формальную защиту пациентов.

Министр отметил, что в защите прав пациентов нет места "бесчувственному формализму".

Слокенберга согласилась с тем, что Инспекции здравоохранения нужны существенные изменения.

Уже сообщалось, что несколько женщин обвинили врача-иммунолога Евгения Никифоренко в неправомерных манипуляциях, а также обратились в полицию и другие надзорные органы, так как сочли, что они подверглись сексуальному насилию, но полиция закрыла дело, а прокуратура отклонила жалобы женщин. После того как история была опубликована в СМИ, Latvijas Radio и центр журналистских расследований Re:Baltica обратились к еще нескольким пациентам этого врача.

Однако Инспекция здравоохранения уничтожила документы по делу о проверке Никифоренко, которая проводилась 12 лет назад, сообщила передача De Facto.