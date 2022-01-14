Пт, 14.01.2022
Я очень обеспокоена тем, что мы не понимаем разницы между "привитым" и "защищенным". Лилиана Цивьяне,доцент медицинского факультета ЛУ
Лилиана Цивьяне,доцент медицинского факультета ЛУ

Избили и ограбили парня: в Риге задержаны несколько подростков

ФОТО: Shutterstock

По подозрению в нападении и ограблении молодого человека в Риге, в Торнякалнсе, Госполиция задержала нескольких подростков.

В ночь на 2 января в Торнякалнсе четверо подростков напали на 20-летнего парня, избили и душили его, после чего забрали его личные вещи, в том числе кошелек, документы и мобильный телефон.

Уже на следующий день в совершении этого преступления в рижском микрорайоне Плявниенки полиция задержала трех несовершеннолетних, в свою очередь в Болдерае был задержан четвертый, возможно, вовлеченный в совершение преступления несовершеннолетний.

Задержанные мальчики в возрасте 15 и 13 лет и девочки в возрасте 14 и 15 лет были доставлены в участок для дачи показаний. К трем подросткам в данный момент применен статус свидетелей, в свою очередь к 15-летнему парню - статус подозреваемого и мера пресечения в виде полицейского надзора.

Все похищенные вещи возвращены владельцу.

Подростки ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные административные нарушения, свою вину в этом преступлении они признали.


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