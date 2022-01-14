Избили и ограбили парня: в Риге задержаны несколько подростков

В ночь на 2 января в Торнякалнсе четверо подростков напали на 20-летнего парня, избили и душили его, после чего забрали его личные вещи, в том числе кошелек, документы и мобильный телефон.

Уже на следующий день в совершении этого преступления в рижском микрорайоне Плявниенки полиция задержала трех несовершеннолетних, в свою очередь в Болдерае был задержан четвертый, возможно, вовлеченный в совершение преступления несовершеннолетний.

Задержанные мальчики в возрасте 15 и 13 лет и девочки в возрасте 14 и 15 лет были доставлены в участок для дачи показаний. К трем подросткам в данный момент применен статус свидетелей, в свою очередь к 15-летнему парню - статус подозреваемого и мера пресечения в виде полицейского надзора.

Все похищенные вещи возвращены владельцу.