Избили и ограбили парня: в Риге задержаны несколько подростков
По подозрению в нападении и ограблении молодого человека в Риге, в Торнякалнсе, Госполиция задержала нескольких подростков.
По подозрению в нападении и ограблении молодого человека в Риге, в Торнякалнсе, Госполиция задержала нескольких подростков.
В ночь на 2 января в Торнякалнсе четверо подростков напали на 20-летнего парня, избили и душили его, после чего забрали его личные вещи, в том числе кошелек, документы и мобильный телефон.
Уже на следующий день в совершении этого преступления в рижском микрорайоне Плявниенки полиция задержала трех несовершеннолетних, в свою очередь в Болдерае был задержан четвертый, возможно, вовлеченный в совершение преступления несовершеннолетний.
Задержанные мальчики в возрасте 15 и 13 лет и девочки в возрасте 14 и 15 лет были доставлены в участок для дачи показаний. К трем подросткам в данный момент применен статус свидетелей, в свою очередь к 15-летнему парню - статус подозреваемого и мера пресечения в виде полицейского надзора.
Все похищенные вещи возвращены владельцу.
Подростки ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные административные нарушения, свою вину в этом преступлении они признали.