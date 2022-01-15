Королевская семья Нидерландов пообещала не ездить в "Золотой карете", напоминающей о колониальном прошлом

До 2015 года нидерландские монархи по традиции приезжали к официальному открытию парламента в "Золотой карете" (De Gouden Koets). Сейчас она находится в музее Амстердама.

Однако борцы с расизмом обратили внимание на одно изображений, украшающих карету, которое, по их мнению, прославляет колониальное прошлое страны.

Рисунок, нанесенный на дверцы кареты, называется "Дань из колоний". На нем изображены несколько африканцев азиатов, преподносящих дары, включая какао и сахарный тростник, сидящей белой женщине, символизирующей Нидерланды. При этом, один из них стоит на коленях.

Рядом с женщиной сидит мужчина, протягивающий маленькому мальчику книгу. Как сказал в 1896 году автор работы, художник Николас ван дер Ваай, эта книга символизирует "дар цивилизации", преподнесенный Нидерландами своим колониям.

В своем видеообращении король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что это изображение обижает чувства многих людей и призвал вместе посмотреть в глаза колониальному прошлому страны.

"Нет смысла осуждать и отвергать наше прошлое, глядя через призму современности, - сказал король. - Запрет исторических объектов и символов тоже не решит проблему. Вместо этого, нам необходимы согласованные усилия, которые объединяют нас, а не разъединяют".

"До тех пор, пока в Нидерландах живут люди, ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше темное прошлое будет бросать на нас тень", - добавил монарх.

Борцы с расизмом обратили внимание на изображение, украшающее двери кареты, которое, по их мнению, прославляет колониальное прошлое страны ФОТО: Getty Images

Борцы с расизмом приветствовали этот шаг, но не во всем согласились с королем.

"Он говорит, что прошлое нельзя мерить мерками настоящего, но я считаю, что это заблуждение, потому что в историческом контексте рабство может рассматриваться как преступление против человечества и насильственная система", - считает один из основателей The Black Archives в Амстердаме Митчелл Эсаджас.

На протяжении последних нескольких лет в Нидерландах не прекращаются споры о колониальном наследии страны.

К началу XVIII века Нидерланды захватили огромные территории Индонезии, Южной Африки, Кюрасао и Западного Папуа. Страна была одним из ключевых игроков в трансатлантической работорговле.