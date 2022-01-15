Королевская семья Нидерландов пообещала не ездить в "Золотой карете", напоминающей о колониальном прошлом

Рисунок, нанесенный на дверцы кареты, называется "Дань из колоний". На нем изображены несколько африканцев азиатов, преподносящих дары, включая какао и сахарный тростник, сидящей белой женщине, символизирующей Нидерланды. При этом, один из них стоит на коленях.
Рядом с женщиной сидит мужчина, протягивающий маленькому мальчику книгу. Как сказал в 1896 году автор работы, художник Николас ван дер Ваай, эта книга символизирует "дар цивилизации", преподнесенный Нидерландами своим колониям.
В своем видеообращении король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что это изображение обижает чувства многих людей и призвал вместе посмотреть в глаза колониальному прошлому страны.
"Нет смысла осуждать и отвергать наше прошлое, глядя через призму современности, - сказал король. - Запрет исторических объектов и символов тоже не решит проблему. Вместо этого, нам необходимы согласованные усилия, которые объединяют нас, а не разъединяют".
"До тех пор, пока в Нидерландах живут люди, ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше темное прошлое будет бросать на нас тень", - добавил монарх.
Борцы с расизмом приветствовали этот шаг, но не во всем согласились с королем.
"Он говорит, что прошлое нельзя мерить мерками настоящего, но я считаю, что это заблуждение, потому что в историческом контексте рабство может рассматриваться как преступление против человечества и насильственная система", - считает один из основателей The Black Archives в Амстердаме Митчелл Эсаджас.
На протяжении последних нескольких лет в Нидерландах не прекращаются споры о колониальном наследии страны.
К началу XVIII века Нидерланды захватили огромные территории Индонезии, Южной Африки, Кюрасао и Западного Папуа. Страна была одним из ключевых игроков в трансатлантической работорговле.
В прошлом году мэр Амстердама Фемке Халсема извинилась за роль города в работорговле. Премьер-министр страны приносить публичные извинения отказался.