Сб, 15.01.2022
Гадать о том, как сейчас пытаются это сделать наши коллеги на Западе, я не стану, я считаю это контрпродуктивным. Нам важно получить конкретный ответ или контрпредложения, если хотите. Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров, глава МИД РФ

В субботу ветер стихнет

ФОТО: LETA

В субботу, 15 января, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих регионах будет солнечно, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит -1...+4 градуса. Северо-западный ветер станет слабее, но на морском побережье еще возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Риге день будет преимущественно солнечным с порывистым северо-западным ветром, а температура воздуха составит +2...+3 градуса.


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