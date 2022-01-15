В субботу ветер стихнет
В субботу, 15 января, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих регионах будет солнечно, прогнозируют синоптики.
В субботу, 15 января, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих регионах будет солнечно, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит -1...+4 градуса. Северо-западный ветер станет слабее, но на морском побережье еще возможны порывы до 15 метров в секунду.
В Риге день будет преимущественно солнечным с порывистым северо-западным ветром, а температура воздуха составит +2...+3 градуса.