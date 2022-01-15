В Плявниеках поймали вора автомобильных зеркал

Сотрудники полиции, патрулирующие в Плявниеках, случайно заметили две машины, которые остались без зеркал заднего вида.

Пытаясь понять, когда и что на самом деле произошло, мужчины притормозили и заметили темную фигуру, исчезающую за углом многоэтажки.

Представитель Латгальского управления Рижской муниципальной полиции (RPP) Гунтис Берзиньш сообщил, что дежурная часть была проинформирована об упомянутом факте, а также к работе привлекли дорожный патрульный экипаж Видземского управления, который находился неподалеку.

При обыске местности один из патрулей заметил подходящего по описанию мужчину, который, заметив полицию, убежал во дворы, пытаясь спрятаться.

При осмотре внутренних дворов сотрудники полиции заметили у одного из домов рюкзак с тремя автомобильными зеркалами заднего вида.

Инспекторы сообщили о находке в Государственную полицию и учитывая, что преступник все же сбежал, ожидали прибытия сотрудников криминальной полиции. Через десять минут один из сотрудников полиции, который медленным шагом осматривал окрестность, заметил что-то подозрительное под одной из машин и посветил фонариком.

Преступник прятался под машиной. Он признался, что обокрал три автомобиля.