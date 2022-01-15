Думпис: тестирование не успевает за темпами распространения омикрон-штамма

Он отметил, что разные показатели заболеваемости в разных странах в значительной степени отражают их возможности ПЦР-тестирования.

"Поэтому подойдут и самостоятельные тесты на антиген, хотя они и менее чувствительны и могут быть ложноотрицательными", - указал эксперт.

Как ранее заявил руководитель Национальной референтной лаборатории микробиологии Сергей Никишин, омикрон-штамм коронавируса имеет повышенную вероятность ложноотрицательного результата теста на Covid-19.

Он отметил, что омикрон постепенно становится доминирующим штаммом вызывающего Covid-19 вируса в Латвии, так как половина проверенных положительных результатов тестов на Covid-19 показывают эту мутацию.

По словам Никишина, исследования на животных показали, что омикрон имеет более легкую вирусную нагрузку, и эта мутация чаще затрагивает горло и реже - нос. Это означает, в частности, что из горла следует брать больше проб для анализа, чем из носа.