В ответ на российскую активность: Швеция отправляет на Готланд военных и бронетехнику

Готланд находится примерно в 300 километрах от Калининграда, где Россия разместила баллистические ракеты малой дальности "Искандер".

Швеция обосновала усиление своего военного присутствия на Готланде напряженной ситуацией между Россией и Украиной. Генерал-лейтенант шведской армии Лейф Классон заявил, что "это не обязательно означает повышенный уровень угрозы", но что страна хочет "адаптироваться к сложившейся ситуации".

Швеция констатировала "элементы, которые отклоняются от обычной картины", в том числе ряд российских кораблей Северного флота в Балтийском море.

Классон заявил, что некоторые меры, которые будут приняты шведскими вооруженными силами, будут видны, другие - нет.

В Готланде будут патрулироваться известные места, в том числе Висбю, его порты и аэропорт.

"Мы будем действовать в воздухе, на море, под водой и на суше по-разному и в разных географических точках",

объявил Классон.

Генерал-майор Лена Халин, глава шведской военной разведки MUST, заявила на этой неделе, что ситуация, когда речь идет о шведской безопасности, далека от нормальной.

"В течение некоторого времени события в Европе двигались к серьезному кризису политики безопасности, и в последние месяцы этот процесс ускорился", - сказала Халин. "Это иллюзия, что напряженность в Европе будет недолгой", - добавила она.

По ее словам, главная цель России - стабильность режима и укрепление его позиций как сверхдержавы, а приоритет - недопущение расширения НАТО вблизи России.

Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с альянсом и в последние годы на фоне российской агрессии укрепила свои вооруженные силы.

В последние годы Швеция жаловалась на ряд инцидентов с участием российских военных самолетов, в том числе на нарушение шведского воздушного пространства.