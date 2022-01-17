В Арктике пройдут крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО
НАТО решило направить на организованные Норвегией военные учения Cold Response авианосцы HMS Prince of Wales и USS Harry S Truman.
НАТО решило направить на организованные Норвегией военные учения Cold Response авианосцы HMS Prince of Wales и USS Harry S Truman.
Cold Response станут крупнейшими учениями НАТО за Полярным кругом с 80-х годов прошлого века.
В маневрах примут участие примерно 35 000 солдат из 28 стран, большая часть учений, которые начнутся в марте, пройдет на море и в воздухе.
Учения были запланированы уже давно и напрямую не связаны с давлением, которое образовалось между НАТО и Москвой в связи с концентрацией российских сил у границ Украины.
Однако конфликт в Восточной Европе может коснуться и Арктики, так как на Кольском полуострове размещены сильные системы вооружения России, в том числе сверхзвуковые крылатые ракеты и морской компонент стратегических ядерных сил.