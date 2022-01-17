В Арктике пройдут крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО

Cold Response станут крупнейшими учениями НАТО за Полярным кругом с 80-х годов прошлого века.

В маневрах примут участие примерно 35 000 солдат из 28 стран, большая часть учений, которые начнутся в марте, пройдет на море и в воздухе.

Учения были запланированы уже давно и напрямую не связаны с давлением, которое образовалось между НАТО и Москвой в связи с концентрацией российских сил у границ Украины.