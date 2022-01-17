Десять богатейших в мире людей за время пандемии стали вдвое богаче

Oxfam указывает, что богатство этих людей за данный период увеличилось с 700 миллиардов до 1,5 триллионов долларов, в среднем оно вырастало на 1,3 миллиарда долларов в день, сообщает AFP.

В организации пояснили, что богатство миллиардеров во время пандемии росло быстрее, чем прошлые 14 лет, когда мировая экономика переживала тяжелейшую рецессию с момента биржевого краха Уолл-Стрит в 1929 году.

Oxfam называет это неравноправие экономическим насилием и сообщает, что неравноправие способствует 21 000 человеческим смертям ежедневно, принимая во внимание нехватку доступности здравоохранения, а также насилие, связанное с возрастом, голод и климатические изменения.

Кроме того, пандемия довела до бедности 160 миллионов человек.

Oxfam провела свои подсчеты, основываясь на новейшей информации их всеобъемлющих источников, а также использовала список богатейших людей мире Forbes.