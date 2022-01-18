"Я видел, как падает дерево, а под ним человек…": очевидцы о трагедии в Каугури
В понедельник, 17 января, из-за упавшей ветки дерева в Каугури погибла пожилая женщина. Очевидцы рассказали о трагедии, сообщает передача Degpunktā.
В понедельник, 17 января, из-за упавшей ветки дерева в Каугури погибла пожилая женщина. Очевидцы рассказали о трагедии, сообщает передача Degpunktā.
Жители Каугури, на улице Сколас, в понедельник, 17 января, стали свидетелями ужасных событий. Когда к дому номер 16 подъехали ресурсы служб спасения и машина медицинской реанимации, стало ясно, что ситуация серьезная. Подходя ближе, было видно, что под сломанной веткой дерева неподвижно лежит женщина. Молодой человек видел трагический момент от начала до конца, но не смог вмешаться, чтобы помочь.
"Я был дома, сидел у окна и увидел, что дерево падает, а под ним стоит человек. Ветка приземлилась прямо ей на голову. Пенсинерка сразу упала, не могу точно сказать, сколько ей было лет. Приехала "скорая", полиция. Стали ее "откачивать", положили на носилки, но все безнадежно", - рассказывает очевидец.
Как сообщалось, в понедельник, 17 января, из-за упавшей ветки дерева в Каугури погибла пожилая женщина, это порталу TVNET подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).
Вызов был получен незадолго до 14:00. На женщину упала ветка, от полученных травм она скончалась.
Уже сообщалось, что в понедельник из-за сильного ветра в Юрмале и Риге было объявлено красное предупреждение. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду.
Среди прочих разрушений ветер повредил крышу Домского собора и снес крышу жилого многоэтажного дома в Адажи.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке