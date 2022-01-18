"Я видел, как падает дерево, а под ним человек…": очевидцы о трагедии в Каугури

"Я был дома, сидел у окна и увидел, что дерево падает, а под ним стоит человек. Ветка приземлилась прямо ей на голову. Пенсинерка сразу упала, не могу точно сказать, сколько ей было лет. Приехала "скорая", полиция. Стали ее "откачивать", положили на носилки, но все безнадежно", - рассказывает очевидец.