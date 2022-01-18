Левитс обсудит с представителями НПО укрепление демократических ценностей

Как сообщили в канцелярии президента, Левитс обсудит с представителями совета по реализации меморандума о сотрудничестве неправительственных организаций и Кабинета министров также участие гражданского общества в мероприятиях в честь столетия Сатверсме .

Как уже сообщалось, в этом году исполняется 100 лет со дня принятия и вступления в силу Конституции Латвии - Сатверсме. Сатверсме является не только одной из старейших действующих конституций в Европе и образцом конституционной мысли своего времени, но и основой демократического правового государства, которое можно эффективно применять в изменяющихся условиях жизни. Таким образом, Сатверсме служит уникальным примером в области конституционного права.