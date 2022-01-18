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Левитс обсудит с представителями НПО укрепление демократических ценностей

ФОТО: LETA

Сегодня,18 января, в 14:00 в Рижском замке президент Эгил Левитс встретится с представителями неправительственных организаций (НПО), чтобы обсудить участие гражданского общества в укреплении демократических ценностей.

Как сообщили в канцелярии президента, Левитс обсудит с представителями совета по реализации меморандума о сотрудничестве неправительственных организаций и Кабинета министров также участие гражданского общества в мероприятиях в честь столетия Сатверсме.

Как уже сообщалось, в этом году исполняется 100 лет со дня принятия и вступления в силу Конституции Латвии - Сатверсме. Сатверсме является не только одной из старейших действующих конституций в Европе и образцом конституционной мысли своего времени, но и основой демократического правового государства, которое можно эффективно применять в изменяющихся условиях жизни. Таким образом, Сатверсме служит уникальным примером в области конституционного права.


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