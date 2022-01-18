Семилетняя Саша по решению родителей пять лет прожила в клинике. Теперь у нее новая семья

Родную маму Саша видела редко, а отца и старших братьев (их трое) - только несколько раз. Все время проводила с нянями и медицинским персоналом. О мире за забором клиники Саша знала только со слов своих нянь и медперсонала.

Суд

"Какие только заявления не подавались, - вспоминает юрист Виктория Дергунова, работавшая над этим делом. - И всегда был один ответ: родители оплачивают палату, таким образом, содержат девочку, они свободны в выборе метода ее воспитания. Физического насилия нет, значит, никто вмешиваться не будет. В том, что здоровый ребенок пять лет живет в изоляции от внешнего мира и родственников, никто нарушений не увидел".

Иск на родителей Саши подал отдел социальной защиты населения в Москве. Власти российской столицы заявляли, что основанием было то, что родители в течение многих лет так и не забрали девочку из перинатального центра, хотя решением суда были обязаны сделать это еще в ноябре 2019-го. В суде Максимова и Зинкин так и не появились, а через адвокатов продолжали настаивать на том, что они хорошие родители, а Саша неизлечимо больна. В итоге приставы даже объявили родителей девочки в розыск.

В январе 2022-го в пресс-службе суда сообщили: "Отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда Москвы, которым Зинкин Ю. Ю. и Максимова Т. С. ограничены в родительских правах в отношении дочери и с них в пользу ребенка взысканы алименты на содержание по одной четвертой части от ежемесячного заработка родителей со дня вступления решения в законную силу".

Суд также постановил взыскать с обоих родителей алименты в размере 25% заработка до наступления совершеннолетия девочки. По словам Дергуновой, в среднем каждый месяц от каждого из них приходит примерно 15 тысяч рублей (около 170 евро).

Видео: Оглашение решения суда по лишению родителей Саши прав на ребенка

Новая семья

Весной 2020-го Саша попала в новую "временную" семью, которую органы опеки сочли подходящей - Юлию и ее мужа. "Если ты не хочешь или не можешь взять ребенка себе (разное случается, я никого не сужу), дай кому-то возможность вырастить его в любви и тепле", - делится мыслями Юлия.