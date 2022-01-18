The New York Times: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Украины

5 января Украину на автобусах покинули 18 человек, среди них дети и жены российских дипломатов, анонимно сообщил сотрудник украинских спецслужб.

Через несколько дней около 30 человек уехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове. По данным издания, российским дипломатам в других консульствах также приказали быть готовыми к эвакуации из Украины.

США было известно о том, что Россия готовится эвакуировать членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и начале января, утверждают источники издания.

В МИД РФ отметили, что "посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Осенью 2021 года Россия начала стягивать войска в регионы, расположенные возле границ Украины, из-за чего возникли опасения, что страна готовит вторжение в Украину. Американские власти считают, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о военных действиях, пишет The New York Times.