The New York Times: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Украины
В начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, сообщила газета The New York Times, пишет "Медуза".
В начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, сообщила газета The New York Times, пишет "Медуза".
5 января Украину на автобусах покинули 18 человек, среди них дети и жены российских дипломатов, анонимно сообщил сотрудник украинских спецслужб.
Через несколько дней около 30 человек уехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове. По данным издания, российским дипломатам в других консульствах также приказали быть готовыми к эвакуации из Украины.
США было известно о том, что Россия готовится эвакуировать членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и начале января, утверждают источники издания.
В МИД РФ отметили, что "посольство России в Киеве работает в штатном режиме".
Осенью 2021 года Россия начала стягивать войска в регионы, расположенные возле границ Украины, из-за чего возникли опасения, что страна готовит вторжение в Украину. Американские власти считают, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о военных действиях, пишет The New York Times.
По оценке NYT, на границе Украины сосредоточены 77 тысяч российских военных, а еще часть находится на подходах.