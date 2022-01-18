Вт, 18.01.2022
Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет Алексей Навальный, российский оппозиционный политик
Алексей Навальный, российский оппозиционный политик
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The New York Times: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Украины

ФОТО: Pixabay

В начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, сообщила газета The New York Times, пишет "Медуза".

5 января Украину на автобусах покинули 18 человек, среди них дети и жены российских дипломатов, анонимно сообщил сотрудник украинских спецслужб.

Через несколько дней около 30 человек уехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове. По данным издания, российским дипломатам в других консульствах также приказали быть готовыми к эвакуации из Украины.

США было известно о том, что Россия готовится эвакуировать членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и начале января, утверждают источники издания.

В МИД РФ отметили, что "посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

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Осенью 2021 года Россия начала стягивать войска в регионы, расположенные возле границ Украины, из-за чего возникли опасения, что страна готовит вторжение в Украину. Американские власти считают, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о военных действиях, пишет The New York Times.

По оценке NYT, на границе Украины сосредоточены 77 тысяч российских военных, а еще часть находится на подходах. 


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