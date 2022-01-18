В Айзкраукльском крае строится огромное навозохранилище рядом с другим участком: хозяева возмущены

Семья Лиги Берги владеет семейным имуществом в Айзкраукльском крае. В прошлом большая территория принадлежала бабушке и дедушке Лиги, но после того, как они скончались, родственники продали большую часть земли, оставив 2,5 гектара. Пока Лига и ее близкие редко посещают свою собственность.

"Прошлой весной, когда мы приехали к бабушке и дедушке на кладбище, которое находится рядом, мы заметили, что здесь что-то строится. Позже, осенью, мы приехали снова. И поняли, что строится что-то очень большое, потому что там большие кучи песка.

Мы поняли, что строительство находится очень близко к нашей собственности. Мы позвонили местным жителям, спросили, что здесь происходит, и нам сказали, что наш сосед, представляющий крупную ферму, строит отстойник для навоза", - вспоминает Лига.

Упомянутый Лигой фермер, для нужд которого строится гигантское хранилище для навоза, - это Улдис Криеварс, советник бывшего премьер-министра Валдиса Домбровскиса и бывший руководитель компании Latvijas piens. Планируется, что в отстойник, который строится при финансовой поддержке Евросоюза, будет сбрасываться навоз крупных животноводческих ферм.

В настоящее время хранилище для навоза уже почти построено, оно находится рядом с семейной собственностью Лиги. Женщина понимает, что такой дурно пахнущий "сосед" разрушит планы хозяйства ее семьи.

"Когда я узнала, что здесь происходит, я, конечно, сразу же позвонила ему [фермеру Улдису Криеварсу] и спросила, почему строительство не согласовано с нами, на что он ответил: "Да, вашей подписи там не было".

Я была очень эмоциональна, потому что это меня задело. Как это можно сделать?!" - возмущается Лига.

Чтобы начать такое строительство, строительные нормы требуют согласия непосредственных соседей, в данном случае Лиги. Поскольку согласие не было запрошено и дано, Лига обратилась в Айзкраукльское самоуправление и строительное управление.

"Сначала меня убедили, что арендодатель не сможет сдать стройку в эксплуатацию. Мне об этом сказали в конце прошлого года. Я поняла, что строительное управление ввело меня в заблуждение.

В этом году было заявлено, что, к сожалению, ввести его в эксплуатацию все-таки удастся. Я в отчаянии! Как такое может происходить в правовом государстве? Мы содержим имущество, платим земельный налог в надежде, что наши дети или внуки смогут вернуться сюда. Выходит, что этот единственный клочок нашей земли, я считаю, потерян!".

В самоуправлении Айзкраукле и его строительном управлении признали, что лица, ответственные за строительство навозного хранилища, грубо нарушили закон, однако, по мнению муниципалитета, виновато стройуправление Кокнесе, которое перестало существовать после административной реформы (Кокнесский край был присоединен к Айзкраукльскому краю).

Хотя лица, ответственные за выданное в прошлом разрешение на строительство, не работают в строительном управлении Айзкраукле, самоуправление не отрицает, что является ответственным за последствия.