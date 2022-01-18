В Латвии выявлены первые в этом году случаи птичьего гриппа среди диких птиц

Это первый в этом году случай выявления в Латвии гриппа среди птиц.
Как сообщили в PVD, мертвые лебеди найдены на берегу Даугавы - три птицы обнаружены в Риге, еще три - на территории Саласпилсского края, но расстояние между птицами составляло всего несколько метров.
В прошлом году высокопатогенный птичий грипп был выявлен только у диких водоплавающих птиц - из обследованных останков 147 мертвых птиц в 50 случаях пробы были положительными.
Несмотря на то, что до этого последний случай птичьего гриппа среди диких птиц в Латвии был выявлен летом прошлого года и большая часть ограничений для хозяйств, где содержатся домашние птицы, отменена, PVD призывает соблюдать биобезопасность и другие правила, которые по-прежнему в силе.
Высокопатогенный птичий грипп - острое и очень заразное инфекционное заболевание, для которого характерна высокая смертность. Вирус переносят дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без характерных признаков. Домашние птицы могут заразиться при контакте с больными дикими птицами. Также домашние птицы могут инфицироваться через воду, пищу или предметы (обувь, одежда, инвентарь), на которые попал вирус.