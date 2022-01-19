Ср, 19.01.2022
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Янис Ритиньш, брат шеф-повара Мартиньша Ритиньша
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Троянский: омикрон-волна в Латвии будет длиннее и мощнее, чем где-либо в Европе

ФОТО: BODO SCHACKOW/AP

В настоящее время Латвия находится в начале новой волны Covid-19, которая может продлиться как минимум до конца февраля. Такое мнение в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении высказал эпидемиолог, специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.

По его мнению, волна омикрон-штамма коронавируса в Латвии будет больше и тяжелее, чем в других странах Европы, что связано с более низким охватом вакцинацией, особенно в группах риска.

Даже если омикрон "мягче" дельты, многие все равно окажутся в больницах, а некоторые умрут. По прогнозам Троянского,

через несколько недель ожидается значительно больше пациентов в больницах - их количество может превысить тысячу, а при наихудшем сценарии достигнет нескольких тысяч.

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По словам эпидемиолога, отказ от тканевых масок в пользу медицинских и респираторов - правильный шаг, но этого недостаточно, чтобы остановить быстрое распространение Covid-19, поэтому до конца февраля в Латвии нужно прекратить социальную и культурную жизнь, спорт в помещениях и, возможно, даже вне помещений.


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