Троянский: омикрон-волна в Латвии будет длиннее и мощнее, чем где-либо в Европе

По его мнению, волна омикрон-штамма коронавируса в Латвии будет больше и тяжелее, чем в других странах Европы, что связано с более низким охватом вакцинацией, особенно в группах риска.

Даже если омикрон "мягче" дельты, многие все равно окажутся в больницах, а некоторые умрут. По прогнозам Троянского,

через несколько недель ожидается значительно больше пациентов в больницах - их количество может превысить тысячу, а при наихудшем сценарии достигнет нескольких тысяч.