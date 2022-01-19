Троянский: омикрон-волна в Латвии будет длиннее и мощнее, чем где-либо в Европе

По его мнению, волна омикрон-штамма коронавируса в Латвии будет больше и тяжелее, чем в других странах Европы, что связано с более низким охватом вакцинацией, особенно в группах риска.
Даже если омикрон "мягче" дельты, многие все равно окажутся в больницах, а некоторые умрут. По прогнозам Троянского,
через несколько недель ожидается значительно больше пациентов в больницах - их количество может превысить тысячу, а при наихудшем сценарии достигнет нескольких тысяч.
По словам эпидемиолога, отказ от тканевых масок в пользу медицинских и респираторов - правильный шаг, но этого недостаточно, чтобы остановить быстрое распространение Covid-19, поэтому до конца февраля в Латвии нужно прекратить социальную и культурную жизнь, спорт в помещениях и, возможно, даже вне помещений.