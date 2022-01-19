Повторно использованные гробы: похоронное бюро в Литве впуталось в скандал

По словам сотрудников, Laidojimo paslaugų centras около трех лет продает бывшие в употреблении гробы, выдавая их за новые.

Когда умерших доставляли на кремацию в Польшу, их вытаскивали из гробов и помещали в картонные коробки. Затем гробы возвращались в Литву и снова продавались. Цена нового гроба составляет от 300 до 1200 евро, картонного - около 16 евро.

Сотрудники похоронного бюро, которые уже обращались к начальству с претензиями, однако безуспешно, рассказали о махинациях телекомпании LRT.

"Кладу тело в гроб и вижу, что гроб, так сказать, используется не впервые, - говорит бывший сотрудник компании Людвик. - Смятая подкладка, следы какие-то остались вроде крови или чего-то еще. В случаях, когда в гроб кладут еще не совсем высохший труп, через одежду просачиваются жидкости. Пока покойник в гробу, ничего не видно, но если его убрать, становится заметно - тут уже находилось тело".

По оценкам LRT, только в прошлом году похоронное бюро таким образом могло заработать не менее 45 000 евро.

Руководство предприятия утверждает, что гробы отправлялись на реставрацию. Однако имеющиеся в распоряжении СМИ документы свидетельствуют о том, что в прошлом году компания отреставрировала только четыре гроба. По словам сотрудников, за этот период было повторно использовано около 150 гробов.

Архиепископ Вильнюса Гинтар Грушс заявил, что "предприятие допустило ошибки в рабочем процессе и связалось с людьми, которым были оказаны неполноценные услуги".

Арун Жиленс, глава Laidojimo paslaugų centras, объясняет сказанное сотрудниками тем, что из-за Covid-19 в крематории в Сувалках изменились правила, в результате чего некоторые типы гробов там не принимали. Однако глава крематория эту версию отвергает. В прошлом году через крематорий прошли все виды гробов, кроме лакированных - точно так же, как раньше.