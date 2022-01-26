"Без короны на голове": режиссер Андрей Богатырев о Галкине и встрече с Пугачевой
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18 марта 2021 года на стриминговом сервисе Start вышел новый сериал "Вампиры средней полосы", а перед Новым годом зрители и поклонники увидели специальный новогодний эпизод. RUS TVNET удалось пообщаться с режиссером сериала Андреем Богатыревым, который рассказал о работе с Максимом Галкиным, съемочном процессе и встрече с Аллой Пугачевой.
Роль главы семьи - вампира деда Славы - сыграл Юрий Стоянов. Изначально ее играл Михаил Ефремов, но из-за его ареста и суда работа не могла продолжаться. Так роль перешла к Стоянову.
В остальных ролях: звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова, Михаил Гаврилов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Сергей Сосновский, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие.
Видео: Трейлер "Вампиры средней полосы" (новогодний эпизод)
Идея снять продолжение появилась у шоураннера проекта и его "отца-основателя" Алексея Акимова. Он же выступил автором сценария. "Алексей живет своим проектом, чувствуется, как он любит то, что делает, и это передается всем, кто с ним работает", - объясняет Андрей Богатырев.
64-летний актер Юрий Стоянов играет в сериале отца семейства. Режиссер подчеркивает, что артист и в жизни такой:
Я безумно рад, что судьба подарила шанс поработать с таким выдающимся актером".
- Герои оказываются у замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Понятно, что вопрос к продюсерам - насколько просто было организовать там съемки?
- Я режиссер, а не директор и не продюсер, поэтому этот вопрос не совсем по адресу.
Могу сказать одно: Максим Галкин очень умный, приветливый и интеллигентный человек. Работать с ним - большая радость, ну и он - поклонник сериала.
- Максим сыграл очень импозантного персонажа. Практически самого себя, но только с вампирской историей. Каково было работать с такой знаменитостью?
- Для меня нет разницы, работаю ли я с очень известным артистом или с молодым. В моей семье учили - что к бомжу, что к королю надо относиться одинаково.
- Удалось ли вам встретить Аллу Борисовну?
- Самое сложное, с чем вы столкнулись?
- Сама работа с Максимом Галкиным была очень легкая и веселая, но в этот съемочный день случилось все, что могло случиться. Вышел из строя генератор, пошел дождь, у самого Максима случилось домашнее ЧП, что задержало его на пару часов. Так что этот день был довольно сложный. В целом же работа проходила в дружеской атмосфере, легко и непринужденно, хотя задачи были поставлены глобальные.
- Тема вампиров и нечисти вам близка?
- Я люблю такие истории! Мы сейчас готовим несколько таких остросюжетных проектов: зомби, постапокалипсис, приключения. Хотя я считаю, что в конечном счете все истории - просто о людях, о любви, дружбе, вере, человеческом росте.
- Как новогодний эпизод приняли зрители?
- Насколько мне известно, хорошо. Пришло много положительных отзывов и благодарностей.
- Каким был для вас 2021 год?
- Он был одним из самых важных в моей жизни. Наконец-то вышла моя картина "Красный призрак", которая шла к зрителям долгие 7 лет. Мне удалось снять новогоднюю серию "Вампиров средней полосы", а также фильм "Легенда о Самбо", который тоже несколько лет ждал своей очереди. Ну и в этому году в моей семье все живы, а это самое главное!
- Какие планы на этот год? Каких премьер ожидать? Самый громкий проект, над которым вы сейчас работаете...
- Грандиозные (улыбается). Но о них я пока не могу говорить. Скажу только одно - надеюсь, продолжу жить и работать над своей мечтой.
Андрей Богатырев - российский режиссер, известный по фильмам "Иуда", "БАгИ", "Красный призрак" и продолжению нашумевшего сериала "Чума!".
Галерея: Съемки новогоднего эпизода сериала "Вампиры средней полосы"