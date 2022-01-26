"Без короны на голове": режиссер Андрей Богатырев о Галкине и встрече с Пугачевой

18 марта 2021 года на стриминговом сервисе Start вышел новый сериал "Вампиры средней полосы", а перед Новым годом зрители и поклонники увидели специальный новогодний эпизод. RUS TVNET удалось пообщаться с режиссером сериала Андреем Богатыревым, который рассказал о работе с Максимом Галкиным, съемочном процессе и встрече с Аллой Пугачевой.

Роль главы семьи - вампира деда Славы - сыграл Юрий Стоянов. Изначально ее играл Михаил Ефремов, но из-за его ареста и суда работа не могла продолжаться. Так роль перешла к Стоянову. В остальных ролях: звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова, Михаил Гаврилов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Сергей Сосновский, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие.

Видео: Трейлер "Вампиры средней полосы" (новогодний эпизод)

Идея снять продолжение появилась у шоураннера проекта и его "отца-основателя" Алексея Акимова. Он же выступил автором сценария. "Алексей живет своим проектом, чувствуется, как он любит то, что делает, и это передается всем, кто с ним работает", - объясняет Андрей Богатырев.

64-летний актер Юрий Стоянов играет в сериале отца семейства. Режиссер подчеркивает, что артист и в жизни такой:

"В сериале Юрий Николаевич выступает неким отцом семейства, так вот в жизни он тоже отец на съемочной площадке. Он харизматичный, душевный, артистичный и добрый, хоть и любит поворчать.

Я безумно рад, что судьба подарила шанс поработать с таким выдающимся актером".

ФОТО: личный архив Андрея Богатырева

- Герои оказываются у замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Понятно, что вопрос к продюсерам - насколько просто было организовать там съемки?

- Я режиссер, а не директор и не продюсер, поэтому этот вопрос не совсем по адресу.

Могу сказать одно: Максим Галкин очень умный, приветливый и интеллигентный человек. Работать с ним - большая радость, ну и он - поклонник сериала.

- Максим сыграл очень импозантного персонажа. Практически самого себя, но только с вампирской историей. Каково было работать с такой знаменитостью?

- Для меня нет разницы, работаю ли я с очень известным артистом или с молодым. В моей семье учили - что к бомжу, что к королю надо относиться одинаково.

Могу только сказать, что Максим без короны на голове - по-доброму и прямо общается.

- Удалось ли вам встретить Аллу Борисовну?

- Алла Борисовна налила мне чай, так что теперь могу гордиться, что сама Пугачева наливала мне чай. Мы совсем не пообщались, но она с интересом наблюдала за нашей репетицией.

- Самое сложное, с чем вы столкнулись?

- Сама работа с Максимом Галкиным была очень легкая и веселая, но в этот съемочный день случилось все, что могло случиться. Вышел из строя генератор, пошел дождь, у самого Максима случилось домашнее ЧП, что задержало его на пару часов. Так что этот день был довольно сложный. В целом же работа проходила в дружеской атмосфере, легко и непринужденно, хотя задачи были поставлены глобальные.

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

- Тема вампиров и нечисти вам близка?

- Я люблю такие истории! Мы сейчас готовим несколько таких остросюжетных проектов: зомби, постапокалипсис, приключения. Хотя я считаю, что в конечном счете все истории - просто о людях, о любви, дружбе, вере, человеческом росте.

ФОТО: личный архив Андрея Богатырева

- Как новогодний эпизод приняли зрители?

- Насколько мне известно, хорошо. Пришло много положительных отзывов и благодарностей.

ФОТО: личный архив Андрея Богатырева

- Каким был для вас 2021 год?

- Он был одним из самых важных в моей жизни. Наконец-то вышла моя картина "Красный призрак", которая шла к зрителям долгие 7 лет. Мне удалось снять новогоднюю серию "Вампиров средней полосы", а также фильм "Легенда о Самбо", который тоже несколько лет ждал своей очереди. Ну и в этому году в моей семье все живы, а это самое главное!

- Какие планы на этот год? Каких премьер ожидать? Самый громкий проект, над которым вы сейчас работаете...

- Грандиозные (улыбается). Но о них я пока не могу говорить. Скажу только одно - надеюсь, продолжу жить и работать над своей мечтой.

Андрей Богатырев - российский режиссер, известный по фильмам "Иуда", "БАгИ", "Красный призрак" и продолжению нашумевшего сериала "Чума!".