Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет
Известный французский актер Гаспар Ульель (Gaspard Ulliel) умер после происшествия на горнолыжном курорте. Ему было 37 лет. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на агента артиста.
Известный французский актер Гаспар Ульель (Gaspard Ulliel) умер после происшествия на горнолыжном курорте. Ему было 37 лет. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на агента артиста.
По данным источников СМИ, Гаспар пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции.
Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.
Французский актер Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
С 2013 года Гаспар состоял в отношениях с французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри. В феврале 2016 года у пары родился сын.