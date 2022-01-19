Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

По данным источников СМИ, Гаспар пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции.

Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.

Французский актер Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

С 2013 года Гаспар состоял в отношениях с французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри. В феврале 2016 года у пары родился сын.