Передача: Большие очереди на тесты на Covid-19 частично создают антипрививочники

В данный момент очереди в лаборатории на тесты на Covid-19 настолько длинные, что приходится ждать даже неделю, пока не появится свободное место. Если прогнозы о еще более сильных волнах распространения Covid-19 исполнятся, возможно, недоступность тестов станет еще большей.

Лаборатории признают, что они уже сейчас переживают непредвиденный спрос на тесты, кроме того, каждый положительный результат проверяется еще раз, чтобы исключить вероятность ошибки, поэтому при таком удельном весе положительных образцов они уже начали работать на своих крайних пределах, сообщает передача.

В то же время по наблюдениям лабораторий, очереди создают и жители, которые спешат тестироваться, в надежде быть зараженными, только чтобы получить сертификат о перенесенной болезни. Тех, кто первые две прививки получил недобровольно, положительный тест на Covid-19 теперь мог бы "спасти" от необходимости получать бустер, чтобы и после 15 февраля можно было использовать преимущества ковид-сертификата.

"У них или больна вся семья, есть симптомы или кто-то уже положительный, понятно, что и они положительны. Но они спешат сдать тест, чтобы получить сертификат о перенесенной болезни. И сейчас это действительно большой камень преткновения", - признала передаче представитель E. Gulbja laboratorija Джинета Диманте.

Передача связалась и с жительницей по умени Гунита, которая рассказала, что ее знакомые предпочитают заболеть, только бы не вакцинироваться еще раз.

"Я просто не хочу продолжать этот процесс. Допускаю, что таких людей очень много, да и знакомые вокруг... Да, как только есть какие-то симптомы, ищут возможность сделать тест максимально быстро, чтобы получить продление сертификата", - рассказала Гунита.

Женщина признала передаче, что до сих пор не были вакцинированы и ее дети. Один сейчас заразился коронавирусом в школе, и Гунита надеется, что он заразит всю семью.

"Я, честное слово, держу кулаки, чтобы анализ у него был положительный. Да, я сейчас рискую, что мой второй ребенок из-за карантина две недели будет сидеть дома. Но я готова переболеть, а не продолжать вакцинироваться каждый месяц", - сказала Гунита.

В свою очередь эксперты отмечают, что у такого осознанного неполучения бустерной дозы вакцины, полагаясь на легкое течение болезни, тем более, если ставить под угрозу своих детей, могут быть тяжелые последствия.

Несмотря на то, что действительно пока все свидетельствует о том, что омикрон-штамм жители переносят относительно легко, если были вакцинированы, все-так никогда нельзя знать, как на самом деле пройдет болезнь, указывают специалисты.

Руководитель реабилитационного центра Vaivari Анда Рулле рассказала "Новостям TV3", что никому не рекомендовала бы "играть в эту русскую рулетку - будут последствия или нет". "Последствия, которые мы видим в реабилитационном центре, - драматические. К нам попадают после полного курса вакцинации, под этим мы понимаем две прививки, если уже прошло долгое время после второй прививки. Фактически там уже падает защита. И такие пациенты у нас есть и после двух вакцин", - сказала она.