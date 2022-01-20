Директором Бюро по защите Сатверсме утвержден Эгил Звиедрис
Сегодня Сейм утвердил на должности директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгила Звиедриса.
Сегодня Сейм утвердил на должности директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгила Звиедриса.
За назначение Звиедриса проголосовали 90 депутатов, никто не голосовал против и не воздержался.
Ранее его кандидатуру на этот пост единогласно поддержала комиссия Сейма по национальной безопасности.
Как сообщалось, Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в БЗС - с 2000 года. До назначения главой БЗС он являлся замдиректора бюро и возглавлял разведывательное управление.
Директор БЗС окончил Рижский технический университет по специальности инженерных наук, работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления БЗС. С 2011 года он занимал должность начальника отдела разведывательного управления по СНГ, а в 2014 году был назначен начальником управления.
Необходимость в назначении нового директора бюро возникла в связи с тем, что в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет скончался прежний директор БЗС, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.