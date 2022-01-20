Директором Бюро по защите Сатверсме утвержден Эгил Звиедрис

За назначение Звиедриса проголосовали 90 депутатов, никто не голосовал против и не воздержался.

Ранее его кандидатуру на этот пост единогласно поддержала комиссия Сейма по национальной безопасности.

Председатель комиссии Марис Кучинскис, выступая перед Сеймом, подчеркнул, что Звиедрис имеет большой опыт в сфере госбезопасности и уже с сегодняшнего дня может приступить к работе.

Как сообщалось, Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в БЗС - с 2000 года. До назначения главой БЗС он являлся замдиректора бюро и возглавлял разведывательное управление.

Директор БЗС окончил Рижский технический университет по специальности инженерных наук, работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления БЗС. С 2011 года он занимал должность начальника отдела разведывательного управления по СНГ, а в 2014 году был назначен начальником управления.