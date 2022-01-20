В Эстонии установлена предельная цена на газ и электричество

По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, в условиях быстрого роста цен важно, чтобы меры помощи были простыми, эффективными и не требующими бюрократии при их внедрении. "Для центристов важно, чтобы в условиях ценового шока необходимую поддержку получили как частные потребители, так и предприятия. Необходимо избегать ситуаций, когда люди оказываются в долгах, а предприятия накрывает волна банкротств", - сказал Карилайд.

Пакет антикризисных мер поддержки состоит из трех частей:

1. Ценовой потолок для частных потребителей электроэнергии составит 12 центов за кВт/ч при потреблении до 650 кВт/ч в месяц. Это означает, что если цена электроэнергии на бирже или в пакете с фиксированной ценой будет выше 12 центов за кВт/ч, то остальную часть компенсирует государство. Люди сами не должны ничего делать - они будут получать счета, в которых уже сделан перерасчет.

2. Ценовой потолок на газ. Для частных потребителей он составит 65 €/МВтч, все что будет свыше - компенсирует государство. При условии, что месячный объем потребления не превышает 2,75 МВтч.