Растет спрос на лабораторные тесты - планируется сделать приоритетные группы

Количество инфицированных Covid-19 сейчас растет очень быстро и достигло небывалых размеров. Чем больше заболевших, тем больше контактов, тем больше людей, которые просто хотят провериться. Поэтому в настоящее время лаборатории очень загружены.

Глядя на общую запись на сайте Восточной больницы, можно увидеть, что на этой неделе тесты можно сделать только в паре мест в Лиелварде и Резекне. В других местах уже заполняется запись на следующей неделе.

В Риге для записи нужно ждать 5-6 дней. В то же время в единственное место для тестирования в Олайне можно записаться только с февраля.

Запись в Egila Gulbja laboratorija нужно ждать примерно пять дней. Представитель лаборатории Джинета Диманте объяснила, что это слишком долго, потому что у людей с омикрон-штаммом тесты могут снова показать негативный результат, и факт заболевания нельзя будет доказать.

"В настоящее время необходимо изменить требования, кому требуется тест. Очень хорошо, что есть изменения в правилах Кабмина, что школьники, возвращаясь после карантина, могут вернуться без теста и врачебного листа, просто прождав время карантина, 10 дней. Это очень большое облегчение. Но проблема с теми людьми, у кого есть симптомы и больна вся семья. Очевидно, что они инфицированы.

И все равно они вынуждены сдать этот лабораторный тест, чтобы получить сертификат о том, что болели", - указала Диманте.

В настоящее время процесс тестирования также идет дольше - каждый образец проверяется повторно, чтобы не было ложно-положительных случаев. Поэтому иногда результаты могут задерживаться, но в течение 48 часов они должны быть готовыми, отметила Диманте.

Глава правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня утверждает, что до тестирования нужно ждать пять дней, а спрос на услугу, по сравнению с январем, вырос вдвое. В ближайшие дни планируется открыть еще 20 пунктов для тестирования.

Похожим образом ситуация обстоит в лаборатории Bior. Они получают около 7000 звонков в день, но обслужить их все не могут.

Возможно, введут приоритеты

В интервью Латвийскому радио представитель Минздрава Санита Янка признала, что ситуация тяжелая. Она указала, что удвоилось число тестируемых.