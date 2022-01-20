Растет спрос на лабораторные тесты - планируется сделать приоритетные группы

Количество инфицированных Covid-19 сейчас растет очень быстро и достигло небывалых размеров. Чем больше заболевших, тем больше контактов, тем больше людей, которые просто хотят провериться. Поэтому в настоящее время лаборатории очень загружены.
Глядя на общую запись на сайте Восточной больницы, можно увидеть, что на этой неделе тесты можно сделать только в паре мест в Лиелварде и Резекне. В других местах уже заполняется запись на следующей неделе.
В Риге для записи нужно ждать 5-6 дней. В то же время в единственное место для тестирования в Олайне можно записаться только с февраля.
Запись в Egila Gulbja laboratorija нужно ждать примерно пять дней. Представитель лаборатории Джинета Диманте объяснила, что это слишком долго, потому что у людей с омикрон-штаммом тесты могут снова показать негативный результат, и факт заболевания нельзя будет доказать.
"В настоящее время необходимо изменить требования, кому требуется тест. Очень хорошо, что есть изменения в правилах Кабмина, что школьники, возвращаясь после карантина, могут вернуться без теста и врачебного листа, просто прождав время карантина, 10 дней. Это очень большое облегчение. Но проблема с теми людьми, у кого есть симптомы и больна вся семья. Очевидно, что они инфицированы.
И все равно они вынуждены сдать этот лабораторный тест, чтобы получить сертификат о том, что болели", - указала Диманте.
В настоящее время процесс тестирования также идет дольше - каждый образец проверяется повторно, чтобы не было ложно-положительных случаев. Поэтому иногда результаты могут задерживаться, но в течение 48 часов они должны быть готовыми, отметила Диманте.
Глава правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня утверждает, что до тестирования нужно ждать пять дней, а спрос на услугу, по сравнению с январем, вырос вдвое. В ближайшие дни планируется открыть еще 20 пунктов для тестирования.
Похожим образом ситуация обстоит в лаборатории Bior. Они получают около 7000 звонков в день, но обслужить их все не могут.
Возможно, введут приоритеты
В интервью Латвийскому радио представитель Минздрава Санита Янка признала, что ситуация тяжелая. Она указала, что удвоилось число тестируемых.
Чтобы нормализовать ситуацию, министерство оценивает возможность указать приоритет на сдачу тестов, чтобы их первыми получали люди с симптомами Covid-19 и по направлению врача.