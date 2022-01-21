Принято! Австрия первой в мире вводит обязательную вакцинацию против Covid-19

С тех пор, как в ноябре было объявлено об этом предложении, целью которого являлось увеличение охвата вакцинацией, по выходным на регулярные демонстрации собирались десятки тысяч людей.

За исключением крайне правых, все остальные партии поддержали предложение, которое было принято 137 голосами против 33.

На сегодняшний день против Covid-19 полностью вакцинированы 72% населения Австрии, что соответствует среднему показателю по Европейскому союзу (ЕС), но на несколько процентных пунктов ниже, чем в соседних Италии и Франции.

После первоначального вводного этапа тем, кто отказывается от вакцинации, с середины марта грозит штраф в размере до 3600 евро.

Первоначально правительство хотело, чтобы требование применялось ко всем лицам старше 14 лет, но коснется это только взрослых, за исключением беременных женщин и людей с проблемами со здоровьем.

Крайне правая Австрийская партия свободы продемонстрировала самую сильную оппозицию этой идее в парламенте. Ее лидер Герберт Кикль заявил, что нововведения "прокладывают путь к тоталитаризму в Австрии".

Кикль пообещал, что откажется от вакцинации, несмотря на новый закон.

"Вакцинация - это возможность для нашего общества обрести прочную и постоянную свободу, потому что вирус не должен ограничивать нас еще больше", - заявил журналистам перед парламентскими дебатами центристско-правый канцлер Карл Нехаммер.