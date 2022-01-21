Пт, 21.01.2022
Если, не дай Бог, начнется вторжение в Украину, тогда нужно считаться с дополнительными вызовами разного рода по всей Европе Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Кристина Асмус призналась в зависимости

Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что страдает от зависимости. 33-летняя звезда несколько месяцев назад попробовала курить сигареты (это требовалось для роли) и теперь не может бросить. 

"Летом я снималась в проекте "Люся", где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое... Я думала, главное - сделать уверенное лицо. Но не тут-то было. Один из актеров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съемок, и сказал: "Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь", - вспомнила Кристина. 

Она решила научиться курить по-настоящему. 

"Потом на съемках почти в каждой сцене мне надо было курить, потом уже как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку… И вот уже 7 месяцев я курю….." - призналась актриса

Асмус не представляла себе, что все может обернуться так серьезно. Она понимает, что совершила глупость, и хочет бросить.

"Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала, люди не бросают просто потому, что не хотят", - подчеркнула она, пообещав, что бросит после серьезного проекта в феврале.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back