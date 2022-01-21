Кристина Асмус призналась в зависимости

"Летом я снималась в проекте "Люся", где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое... Я думала, главное - сделать уверенное лицо. Но не тут-то было. Один из актеров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съемок, и сказал: "Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь", - вспомнила Кристина.

Она решила научиться курить по-настоящему.

"Потом на съемках почти в каждой сцене мне надо было курить, потом уже как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку… И вот уже 7 месяцев я курю….." - призналась актриса.

Асмус не представляла себе, что все может обернуться так серьезно. Она понимает, что совершила глупость, и хочет бросить.