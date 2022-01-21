Все школы - на удаленку? Мнение министра образования

Сегодня, 21 января, в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 она сказала, что уже сейчас многие дети вынуждены перейти на удаленное обучение, кроме того, эпидемиологическая ситуация может стать еще хуже. Тем не менее она пока не готова говорить о том, что на удаленное обучение должны перейти все школы, потому что по регионам ситуация отличается.