Достанется KPV LV: Левитс хочет остановить госфинансирование некоторых партий

Президент предлагает предусмотреть в законе полномочия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чтобы после получения информации от Сейма оно могло принимать решение о прекращении бюджетного финансирования партии, если ее фракция в парламенте прекратила деятельность или число входящих в нее депутатов сократилось более чем на две трети.

В Сейме этого созыва данная норма относилась бы к партии KPV LV, которая по итогам выборов получила одно из самых крупных представительств в парламенте, а сейчас полностью распалась. KNAB в этом году приняло решение на год приостановить выплату этой партии, которая теперь называется "За человечную Латвию", средств в размере 646 303 евро, так как она противозаконно использовала госфинансирование.