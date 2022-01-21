"Погодные" ДТП: в Курземе в аварии попали несколько пассажирских автобусов

Как сообщалось, вчера в Курземе была особенно неблагоприятная погода, в результате чего на дорогах образовалось обледенение. Вечером в четверг на Лиепайском шоссе возле Гробини съехал с проезжей части и перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали три человека.

ДТП с участием пассажирских автобусов вчера также произошли в Таргальской и Ужавской волостях Вентспилсского края, в Вецпилсской волости Южнокурземского края, а в Варвской волости Вентспилсского края потерпела аварию маршрутка. Во всех случаях пассажиры выбрались из транспортных средств самостоятельно, без помощи спасателей.

Всего в четверг в ДТП пострадали 15 человек

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 15 человек, в том числе восемь - в Рижском регионе, сообщили в Госполиции.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 349 протоколов, в том числе 71 - за превышение скорости.