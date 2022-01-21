Треть латвийцев готова переехать из городов в сельскую местность? Чем там лучше?

Кроме того, людям важно, чтобы в новом месте были все необходимые удобства, можно было удобно добраться до города, а также хорошая дорожная инфраструктура.

Блогер Андис Арницанс из центра Риги перебрался в Цесис более четырех лет назад, когда в семье должен был родиться первый ребенок. Молодая семья оценивала все плюсы и минусы, близость природы, наличие детских садов и школ, перспективы будущего развития края и близость к Риге. Также важны были местная община и чувство принадлежности к ней, чтобы обеспечить эмоциональное благополучие.

Исследователь Кристина Ролле в ходе дискуссии подчеркнула, что в отдельные периоды тяга людей к переезду из большого города в сельскую местность становится более выраженной. Сегодня за пределы столицы чаще всего уезжают семьи с детьми и люди, которые завершили этап активной работы, особенно вернувшиеся из-за рубежа.