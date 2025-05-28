В этом месяце Путин отверг призывы встретиться с Зеленским в Турции.

"Если Путина не устраивает двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы это была трехсторонняя встреча, я не возражаю. Я готов к любому формату", - заявил Зеленский журналистам во вторник. Его высказывания были обнародованы в среду.

Президент Украины подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и Путиным, и призвал Вашингтон применить жесткие санкции в отношении российского банковского и энергетического секторов.

"Мы ждем санкций от Соединенных Штатов, - подчеркнул он. - Трамп подтвердил, что в случае, если Россия не остановится, будут применены санкции. Мы обсудили с ним два основных аспекта - энергетику и банковскую систему. Смогут ли США установить санкции для этих двух отраслей? Я бы очень этого хотел".

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский отметил, что Россия стянула более 50 000 военнослужащих к Сумской области, где российская армия захватила несколько населенных пунктов, пытаясь создать так называемую буферную зону на территории Украины у границы с Россией. Сумская область граничит с Курской областью России.