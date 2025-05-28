Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжил критиковать действия израильской армии в секторе Газа. К нему присоединился глава МИД страны Йоханн Вадефуль и другие немецкие и европейские чиновники.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) рассказал о планах провести переговоры в правительстве о возможных последствиях действий израильской армии в секторе Газа. Во время визита в Финляндию во вторник, 27 мая, политик заявил, что "очень, очень критично оценивает то, что произошло в последние дни". "Мы потрясены судьбой и ужасными страданиями гражданского населения", - приводят его слова журналисты агентства AFP. По их данным, глава правительства Германии пообещал "интенсифицировать" переговоры с израильскими властями по этому вопросу.
Какие именно меры могут быть предприняты в отношении Израиля, он не уточнил: "Вопрос о том, насколько далеко зайдет наша помощь, является предметом внутренних консультаций в правительстве", - сказал он и уточнил, что решения "не будут обнародованы", даже если будут утверждены, передает AFP.
К критике политики Израиля в отношении сектора Газа присоединился также министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). В интервью телерадиокомпании WDR он заявил, что Берлин не получится принудить к солидарности с еврейским государством: "Наша решительная борьба с антисемитизмом и наша полная поддержка права на существование и безопасности государства Израиль не должны быть использованы в интересах конфликта и войны, которая в настоящее время ведется в секторе Газа", - заявил он и добавил, что обеспокоен положением гражданского населения в палестинском анклаве.
"Сейчас мы находимся на этапе, когда нам необходимо очень тщательно обдумать дальнейшие шаги", - продолжил политик.
Министр финансов и вице-канцлер Германии из партии социал-демократов Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) ранее также говорил, что правящая коалиция планирует усилить политическое давление на Израиль. По его словам, Берлин должен дать понять, что происходящее "больше не приемлемо".
Урсула фон дер Ляйен назвала действия израильской армии "отвратительными"
Как сообщило во вторник, 27 мая, агентство AFP, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдуллой II охарактеризовала действия ЦАХАЛ в секторе Газа как "отвратительные". "Расширение военных операций Израиля в Газе, направленных против гражданской инфраструктуры, в том числе школы, которая служила убежищем для перемещенных палестинских семей, в результате чего погибли мирные жители, в том числе дети, является отвратительным", - сказала она.
Фон дер Ляйен уточнила, что ЕК "всегда поддерживала и будет поддерживать право Израиля на безопасность и самооборону", однако "эта эскалация и несоразмерное применение силы против гражданских лиц не могут быть оправданы гуманитарным и международным правом".
Политик также потребовала от Израиля "незамедлительно возобновить доставку гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными принципами при участии ООН и других международных гуманитарных партнеров".
Посол Израиля в Германии: Мы прислушаемся к критике Мерца
В эфире телеканала ZDF посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что правительство его страны намерено изучить критические высказывания Фридриха Мерца: "Когда Фридрих Мерц высказывает такую критику в адрес Израиля, мы прислушиваемся к нему, потому что он наш друг", - сказал он.
В то же время он напомнил, что ЦАХАЛ по прежнему преследует цель "уничтожить Хамас как террористическую организацию". Он признал, что Израиль оказался в "замкнутом круге", где он одновременно пытается и спасти похищенных террористами 7 октября 2023 года заложников, и оказать гуманитарную помощь гражданскому населению, и бороться с исламистами. "Это нелегко", - подытожил он.
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли почти 54 тысячи палестинцев, а еще свыше 119 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
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