"Сейчас мы находимся на этапе, когда нам необходимо очень тщательно обдумать дальнейшие шаги", - продолжил политик.

Министр финансов и вице-канцлер Германии из партии социал-демократов Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) ранее также говорил, что правящая коалиция планирует усилить политическое давление на Израиль. По его словам, Берлин должен дать понять, что происходящее "больше не приемлемо".

Урсула фон дер Ляйен назвала действия израильской армии "отвратительными"

Как сообщило во вторник, 27 мая, агентство AFP, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдуллой II охарактеризовала действия ЦАХАЛ в секторе Газа как "отвратительные". "Расширение военных операций Израиля в Газе, направленных против гражданской инфраструктуры, в том числе школы, которая служила убежищем для перемещенных палестинских семей, в результате чего погибли мирные жители, в том числе дети, является отвратительным", - сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что ЕК "всегда поддерживала и будет поддерживать право Израиля на безопасность и самооборону", однако "эта эскалация и несоразмерное применение силы против гражданских лиц не могут быть оправданы гуманитарным и международным правом".

Политик также потребовала от Израиля "незамедлительно возобновить доставку гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными принципами при участии ООН и других международных гуманитарных партнеров".

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