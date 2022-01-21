Новый фильм о дворце Путина за первые сутки посмотрели 3,8 миллиона раз

Фильм-исследование "Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина" на YouTube-канале Навального был опубликован 20 января - спустя год после публикации расследования Алексея Навального о "дворце Путина в Геленджике".

Команда Навального утверждает, что это - "реальные снимки большинства помещений знаменитого путинского дворца", но не поясняет, кем и когда они были сделаны. Лишь о некоторых из снимков оговорено, что интерьеры были сфотографированы еще до того, как здание начали перестраивать заново из-за проблем с плесенью.

Полученные теперь в распоряжение фотографии сравниваются в публикации с компьютерной визуализацией, которая была представлена в первом фильме-расследовании год назад, и подчеркивается, что снимки в целом подтверждают предположения, насколько роскошно убранство дворца. Так, во многих помещениях видны обильная позолота, лепнина и дорогая мебель. По словам соратников Навального, новые фото опровергают обвинения в клевете, выдвигавшиеся в их адрес.

Галерея: Фотографии дворца Путина

Расследование о "дворце Путина"

В двухчасовом фильме-расследовании утверждалось, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России Владимира Путина. По оценке авторов, на его строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории имеются ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, рассказал ФБК.