Умер культовый рок-певец Meat Loaf

Музыкант умер на 75-м году жизни у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не разглашается.

Марвин Ли Эдей уроженец Далласа. После долгих лет творческих поисков в 1977-м он издал альбом Bat Out of Hell, который стал одним из самых продаваемых музыкальных релизов в истории США. Всего Meat Loaf продал более 100 миллионов пластинок по всему миру.

Meat Loaf автор таких хитов, как Two of Three Ain’t Bad, Paradise by the Dashboard Light и рок-баллады I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), которые стали саундтреками ко многим известным фильмам.