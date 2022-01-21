Пт, 21.01.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционный политик

Умер культовый рок-певец Meat Loaf

В ночь на пятницу, 21 января, скончался культовый американский рок-певец и актер Майкл Ли Эдей, более известный под творческим псевдонимом Meat Loaf. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на родственников покойного.

Музыкант умер на 75-м году жизни у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не разглашается.

Марвин Ли Эдей уроженец Далласа. После долгих лет творческих поисков в 1977-м он издал альбом Bat Out of Hell, который стал одним из самых продаваемых музыкальных релизов в истории США. Всего Meat Loaf продал более 100 миллионов пластинок по всему миру.

Meat Loaf автор таких хитов, как Two of Three Ain’t Bad, Paradise by the Dashboard Light и рок-баллады I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), которые стали саундтреками ко многим известным фильмам.

Он снимался в фильмах и телесериалах, среди которых были "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Бойцовский клуб", "Мир Уэйна", "Доктор Хаус" и "Байки из склепа".


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